Um Hausarztpraxen und Spitäler zu entlasten: Appenzell Ausserrhoden richtet Covid-19-Teststrasse in Teufen ein

Wer den Verdacht hegt, er könnte am Corona-Virus erkrankt sein, kann sich ab sofort auf dem Zeughausplatz in Teufen testen lassen. Die Möglichkeit besteht allerdings nur für angemeldete Personen, die aus Inner- oder Ausserrhoden stammen.