überraschungsfund Wanderin entdeckt fleischfressende Pflanzen im Alpstein und schlägt Alarm – Botaniker gibt Entwarnung Eine Wandererin findet im Alpstein eine seltsame Pflanze und verbreitet ihren Fund in den sozialen Medien. Die Pflanze soll angeblich einer fleischfressenden Art aus Brasilien angehören. Hat die Wanderin recht? Ein Botaniker klärt auf.

Eine fleischfressende Pflanze im Alpstein, die zwei Fliegen verspeist. Bild: Raphael Rohner

Eine Frau postet derzeit in den sozialen Medien von ihrem unglaublichen Fund im Alpstein: «Wir trauten unseren Augen nicht. Da wachsen fleischfressende Pflanzen aus Südamerika im Alpstein!» Sie sei mit einer Gruppe Geocacher unterwegs gewesen und habe dabei die seltsame Entdeckung gemacht. «Wir haben die kleine rote Pflanze mehrmals mit unserer App bestimmt und schliesslich herausgefunden, dass die Pflanze aus Südamerika ist!»

Auf dem unscharfen Bild der Frau ist eine kleine Pflanze zu sehen, die kleine weisse Pünktchen auf einem kleinen Blütenkopf hat. Es soll sich dabei um einen «Mittlerer Sonnentau» aus Brasilien handeln. Die Frau vermutet eine Invasion der fleischfressenden Pflanzen und will sie durch ihre Warnung verhindern. Auf Nachfrage einiger User, wo sie denn diese fleischfressende Pflanze gefunden habe, reagiert die Frau mürrisch und verrät nichts. Dabei bleibt es nicht. Sie löscht zudem ihre Posts auf Telegram und Facebook nach nur wenigen Stunden.

Auf ihre Aktion hin entstanden schnell Kommentare mit wirren Vermutungen, dass «jemand» nicht wolle, dass die Pflanze entdeckt werde.

Botaniker klärt auf

Wie gefährlich ist nun diese mysteriöse fleischfressende Pflanze, die im Alpstein gefunden wurde? Laut Ivo Moser, Botaniker am Botanischen Garten St.Gallen, handelt es sich bei der gefundenen Art um einen rundblättrigen Sonnentau (Drosera rotundifolia), der aus dem Torfmoosteppich eines Hochmoors wächst. «Der Sonnentau ist nicht häufig in der Schweiz. Nur noch ganz wenige Hoochmoore bieten einen geeigneten Lebensraum dieser seltenen Pflanze.»

Zum Verwechseln ähnlich: Links eine «drosera intermedia» aus Südamerika, rechts eine «drosera rotundifolia» aus dem Appenzellerland.

Die Drüsenhaare des Sonnentaus auf der Blattfläche geben ein Sekret ab, an dem Insekten kleben bleiben. Die Insekten werden anschliessend auf der sich einkrümmenden Blattoberfläche verdaut. Dies geschieht durch die Abgabe von Verdauungssekreten. Mit dem Fang von Insekten sichert sich die Pflanze eine zusätzliche Nährstoffquelle in einem ausgesprochen nährstoffarmen Hochmoor.

Ein seltener Fund: Rundblättiger Sonnentau im Appenzellerland. Bild: Raphael Rohner

Pflanzenbestimmung per App kann fehlerhaft sein

Tatsächlich zeigen zwei Apps – mit denen man Pflanzenarten mittels Foto bestimmen kann – erst fälschlicherweise eine südamerikanische Art des Sonnentaus an. Erst beim genauen, scharfen Bild, kann die App die Art im Alpstein als «rundblättrig» und somit heimisch identifizieren. Bei den Apps basieren die Datenbanken auf Bestimmungen anderer User und deren Datensätzen. Bei der App «PlantNet» beispielsweise schiessen Userinnen und User ein Foto der zu bestimmenden Pflanze, welches dann mit tausenden anderen Fotos abgeglichen wird und eine Trefferquote zeigt.

In Europa ist auch der mittlere Sonnentau heimisch. So gibt es mehrere Fundstellen im Rheintal und im St.Galler Oberland. «Die Pflanzenbestimmung über das Smartphone kann zu Überraschungen führen – in beide Richtungen», sagt Ivo Moser. Man soll die Resultate immer kritisch beurteilen und im Zweifel lieber Fachliteratur oder sogar Experten beiziehen.