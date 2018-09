Preisüberwacher mahnt hohe Gebühren für Autofahrer in Ausserrhoden an: Nun verlangt Interpellation Erklärungen Nach der Kritik des Preisüberwachers am Strassenverkehrsamt werden zwei FDP-Kantonsräte aktiv. Sie haben eine Interpellation eingereicht. Darin werden Auskünfte zu einem Missverhältnis gefordert. Jesko Calderara

Der eidgenössische Preisüberwacher fordert von Strassenverkehrsämtern tiefere Gebühren. (Bild: Fotolia)

In Appenzell Ausserrhoden zahlen Autofahrer zu hohe Gebühren für die Dienstleistungen des Strassenverkehrsamts. Zu diesem Schluss gelangt die eidgenössische Preisüberwachung. Nun kommt das Thema im Kanton auf die politische Traktandenliste. Monika Bodenmann-Odermatt und Patrick Kessler haben dazu eine Interpellation eingereicht. Die beiden FDP-Kantonsräte begründen ihren Vorstoss mit den Erkenntnissen des Preisüberwachers. «Wir haben vor allem die Überdeckung zum Anlass genommen, einige Sachen zu hinterfragen», sagt Kessler.

Gemäss der neusten Studie, die sich auf die Zahlen aus dem Jahr 2015 stützt, beläuft sich die Kostenüberdeckung auf 133 Prozent. Das Fazit des Preisüberwachers ist eindeutig: In Appenzell Ausserrhoden sowie in acht weiteren Kantonen herrsche ein offensichtliches Missverhältnis zwischen den anfallenden Kosten und den Gebühreneinnahmen. Er empfiehlt gar, Letztere zu senken.

Strassenverkehrsamt erwirtschaftet Gewinn

Bereits zum dritten Mal im Abstand von vier Jahren (2010,2014 und 2018) hat der Preisüberwacher die Einnahmen der Strassenverkehrsämter der Schweiz analysiert. Dazu gehören beispielsweise die Gebühren für die Ausstellung eines Fahrzeugausweises und jene für Fahrzeugprüfungen. Anhand dreier vereinfachter Modelle (Neuwagen, Gebrauchtwagen und Leasing) wurde berechnet, wie viel ein Autofahrer während seines Lebens insgesamt dem Strassenverkehrsamt bezahlen muss. Hier schneidet der Kanton nicht schlecht ab, so liegen die Kosten pro Fall leicht unter dem Durchschnitt.

Gemäss der Staatsrechnung 2017 hat das Strassenverkehrsamt einen Ertragsüberschuss von 615000 Franken erwirtschaftet. Der Preisüberwacher hält solche Überschüsse für verfassungswidrig. Grundsätzlich sind Gebühren da, um die laufenden Aufwände des betreffenden Verwaltungsbereichs für die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen zu decken und diesem zu ermöglichen, vernünftig zu investieren. Von unberechtigten Überschüssen oder einer Quersubventionierung will Kesser beim Ausserrhoder Strassenverkehrsamt trotzdem nicht voreilig sprechen. Allerdings verlangen die zwei freisinnigen Interpellanten Erklärungen und stellen daher der Regierung mehrere Fragen. Unter anderem wollen sie wissen, ob die Gebühreneinnahmen des Strassenverkehrsamtes in Ausserrhoden tatsächlich 133 Prozent über dem kostendeckenden Niveau liegen. Auch die Frage, ob in Folge der Überschüsse eine Anpassung der Gebühren ein Thema ist und jene über die Verwendung der Einnahmen aus der Versteigerung von Nummernschildern werden darin aufgeworfen.

Kritik an der Arbeit des Preisüberwachers

Gegenüber dieser Zeitung sah Landammann Paul Signer, Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit, im August keinen Handlungsbedarf. Er verwies auf die effiziente Arbeitsweise des Strassenverkehrsamts. Abgesehen davon sind laut Signer die verwendeten Zahlen veraltet. Der Kostendeckungsindex liege heute wohl tiefer als 2015.