TV Wald schafft den Durchbruch Seit Jahren turnen Appenzeller in verschiedenen Disziplinen schweizweit an der Spitze mit. Dank gutem Teamgeist und viel Trainingsaufwand gehören jetzt auch die Ringturner von Wald zu den Besten. Gwendoline Flückiger

Die Schaukelringsektion des TV-Wald turnte in Burgdorf im Finale. (Bild: Stefan Roth)

In den vergangenen Jahren stand die Schaukelringsektion Wald an den Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen (SMV) oft im Schatten der anderen Appenzeller Vereine. Im vergangenen Jahr sicherten sich die Appenzeller beispielsweise in fünf verschiedenen Disziplinen den Meistertitel. Die Schaukelringsektion blieb indes in der Vorrunde hängen. Anders war es an der diesjährigen SM. In der spektakulären Disziplin Schaukelring schaffte die Sektion des TV Wald den Einzug unter die besten sechs Teams. Wenn auch nur ganz knapp, eine Medaille blieb den Wäldler Turnerinnen und Turnern auch diesesmal verwehrt. Der vierte Schlussrang kam für die Schaukelringkünstler aber einem Sieg gleich, wie Damian Bänziger erklärt. Zusammen mit Alissa Schläpfer und Lisa Steiner ist er als Hauptleiter für die Schaukelringsektion verantwortlich. Die Freude über das Ergebnis ist deshalb so gross, weil die Sektion erstmals unter der neuen Leitung den Finaleinzug geschafft hat –bei 25 teilnehmenden Vereinen.

Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden

Seit die Turnerinnen und Turner von Wald 2014 im Finale der SMV den 6. Rang belegt hatten, haben sie den Finaleinzug nicht mehr geschafft. Damian Bänziger zeigt sich nicht nur mit der Finalqualifikation zufrieden, sondern freut sich auch darüber, dass Wald gleich hinter den schweizweit führenden Vereinen TV-Wettingen, BTV-Luzern und FSG-Morges folgt. Von Enttäuschung über den knapp verpassten Medaillenplatz ist bei den 20 Turnerinnen und Turnern sowie den fünf Anstössern keine Rede. Insbesondere, weil die Note 9,59 im Finale sehr hoch einzustufen sei, so Damian Bänziger. «Es ist toll, dass sich die Schaukelringturner des TV-Wald wieder einen Namen machen konnten. Ich bin stolz auf die Sektion», bilanziert der Hauptleiter. Die Sektion habe gefeiert, als ob sie Schweizermeister geworden wäre.

Die erfolgreiche Aufführung in Burgdorf war gleichbedeutend mit einer Derniere. Da im nächsten Jahr keine SMV stattfindet, führten die Wäldler ihre Choreografie letztmals auf. Die Freude über das Ergebnis wirke geradezu motivierend, die Vorbereitung für das im kommenden Jahr stattfindende Eidgenössische Turnfest und die neue Choreografie in Angriff zu nehmen, erklärt Bänziger. Noch ehe die Vorbereitungen auf das Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau beginnen, werden im September einige Spezialtrainings zur Auflockerung absolviert.

Ab Oktober werden die Turnerinnen und Turner ein halbes Jahr lang selbstständig trainieren, um an ihrer Einzeldurchführung zu arbeiten. Die Sportler setzen sich jeweils individuelle Ziele und teilen diese den anderen Ringturnern mit. «So können sich alle gegenseitig unterstützen und motivieren», sagt Damian Bänziger.

Damian Bänziger ist einer von drei Hauptleitern der Schaukelringsektion Wald. Bild:PD

Mit ambitioniertem Blick nach vorne

Im Hinblick auf das Eidgenössische Turnfest peilt der TV Wald wieder eine der spektakulärsten Schaukelring-Choreos in der ganzen Schweiz an. Dafür sollen zusätzliche überraschende Elemente eingebaut werden, welche möglichst viele «Wow-Effekte» auslösen sollen. Laut Bänziger sind seine Schützlinge auf bestem Weg, besonders was die Musikinterpretation anbelangt.

Dass es mit einer neuen Choreo auch grössere Wechsel in der Sektion gibt, verneint Bänziger. «Dies hat keinen Zusammenhang.» Wichtig sei, dass alle Freude am Turnen hätten und diese an Shows auch ausstrahlen würden.

Der Zusammenhalt im Team sei unglaublich gut, jeder würde seine Mitturner als beste Kollegen bezeichnen, sagt Damian Bänziger. Doch neue Gesichter sind stets erwünscht: «Wir freuen uns über jede Turnerin und jeden Turner». Auch wenn die Ziele sowie das Niveau der Sektion sehr hoch seien, wer wolle, könne jederzeit im Training vorbeischauen, signalisiert Damian Bänziger.