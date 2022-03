TV-Sendung Grosser Auftritt für kleines Dorf: Schönengrund fordert im «Donnschtig-Jass» Neckertal heraus Nach zweijähriger Zwangspause findet die Publikumsveranstaltung des Fernsehens SRF wieder statt. Für die Hinterländer Gemeinde bedeutet das viel Ehre, aber auch viel Arbeit.

In Heiden wollte 2018 viel Volk die Dreharbeiten mitverfolgen. Bild: APZ

Der «Donnschtig-Jass» ist eine Sendung, die das Schweizer Fernsehen SRF jeweils über die Sommermonate ausstrahlt. Gesendet wird live von einem schönen Dorfplatz. Für die beteiligten Gemeinden hat der Anlass durchaus Volksfestcharakter. Wegen Corona musste das Format daher zwei Jahre lang in modifizierter Form ausgetragen werden.

Diesen Sommer soll es endlich wieder aufs Land und unter die Leute gehen. Zu den auserwählten Gemeinden gehört auch Schönengrund. Die Hinterländer jassen am 7. Juli im solothurnischen Grenchen in der Ausscheidung gegen Neckertal. Die Siegergemeinde wird am 14. Juli Austragungsort des «Donnschtig-Jass» sein. Falls Neckertal gewinnt, wird Mogelsberg das Fest beherbergen, ansonsten hat Schönengrund Grund zum Feiern. «Wir haben uns überlegt, aufgrund der räumlichen Nähe ein gemeinsames OK mit Neckertal zu bilden», sagt Dominik Flück. Er ist als Gemeinderat zuständig für die Organisation und Abwicklung des Anlasses. «Neckertal hat zehn Mal mehr Einwohner und entsprechend mehr Möglichkeiten. Da liessen sich sicher Synergien nutzen.» Noch sei diesbezüglich aber nichts entschieden. Die Gespräche seien noch im Gang.

Letzte Woche war das Schweizer Fernsehen erstmals zu Besuch in Schönengrund und hat sich die Möglichkeiten vor Ort rekognosziert. «Sie haben sich bei einem Rundgang das Dorf und seine Besonderheiten sowie die Übernachtungsmöglichkeiten angesehen», sagt Dominik Flück. «Sehr wahrscheinlich wird der Anlass auf dem Platz vor dem Mehrzweckgebäude durchgeführt. Hier sind alle Anschlüsse und die nötige Infrastruktur vorhanden.» An einem schönen Tag im Mai werden die Fernsehleute wieder kommen, um ein Dorfporträt zu drehen. Mit diesem Kurzfilm wird die Gemeinde den Zuschauern zu Hause vorgestellt.

Vereine sind gefordert

Gesucht werden jetzt einige gute Jasserinnen und Jasser aus dem Dorf. Bewerbungen sind noch möglich. Aus den Kandidatinnen und Kandidaten werden im April die vier Teilnehmenden an der Fernsehsendung ausgejasst. Eine Person sollte im jugendlichen Alter sein und eine Frau ist auch fix gesetzt. Der Ausscheidungsanlass wird voraussichtlich im «Ochsen» durchgeführt und von Schiedsrichtern des eidgenössischen Jassverbands begleitet.

Damit das Fest ein Erfolg wird, plane man ein Rahmenprogramm mit Musik und Auftritt des Chörlis, sagt Flück. «Wir wollen, dass die Leute ein bisschen bleiben und die Stimmung geniessen.» Für die Bewirtung der Gäste seien die Vereine zuständig, so der Gemeinderat. «Das sollte gut klappen, wir haben genügend Mitglieder, die Erfahrung mit Festen haben und mithelfen können.» Er habe eine Liste erhalten, welche Vorarbeiten der Austragungsort leisten müsse. Dazu gehören Dinge wie etwa Leibchen für die Helferinnen und Helfer drucken.

Wer als Zuschauer dabei sein möchte, finde sich einfach um 18 Uhr auf dem Platz des jeweiligen Austragungsortes ein. Tickets werden keine benötigt.