Turnverband Erfolgreiche Premiere: 830 Mädchen und Knaben am ersten Jugendturnfest Das 1. Jugendturnfest des ATV übertraf bei seiner Premiere alle Erwartungen. Teufen und Herisau holten sich die Festsiege.

Mitglieder des STV Herisau beim Bodenturnen. Bild: gr

Der TV Waldstatt führte als erster Verein in Zusammenarbeit mit dem Appenzellischen Turnverband (ATV) das erste Jugendturnfest bei der Sportanlage beim MZG in Waldstatt durch. In diversen Disziplinen – etwa Pendelstafette, Ballwurf oder Weitsprung – kämpften 21 Vereine um den Tagessieg im ein- oder dreiteiligen Vereinswettkampf.

Das Jugifest brachte nicht nur fröhliche Wettkämpfe, sondern zeigte einen Querschnitt durch die Tätigkeiten der Jugendriegen. Die Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2006 und jünger konnten wertvolle Erfahrungen im sportlichen und kameradschaftlichen Bereich sammeln.

Vielseitiges Wettkampfangebot

Auf dem Sportplatz und in der Turnhalle in Waldstatt fanden sich über 800 Mädchen und Knaben ein. Zum Jugendturnfest gehörte auch ein Rahmenprogramm mit einem Kraft- und Ausdauerparcours (Ninja Warrior) sowie mit einem polysportiven Postenlauf rund um Waldstatt (Stättlilauf).

Das grösste Teilnehmerfeld stellten die Leichtathleten beim Weitsprung, Ballwurf und dem Hindernislauf. Auf allen Wettkampfplätzen herrschte Hochbetrieb. Selbst die Jüngsten waren mit grossem Einsatz und viel Elan dabei und freuten sich über ihre Leistungen. Im Rahmen des Jugendturnfestes wurden auch Vereinsdarbietungen mit schätzbaren und messbaren Disziplinen angeboten. Besonders gross war die Beteiligung (98 Gruppen) bei den messbaren Disziplinen, wobei der TV Herisau im Ballwurf, Pendelstafette und Weitsprung zu einem dreifachen Erfolg kam, vor Hundwil und Urnäsch.

Im einteiligen Vereinswettkampf dominierten der STV Herisau mit Geräteturnen vor Hundwil (Gymnastik) und Stein-Bühler (Geräteturnen). Viel Kraft und Geschicklichkeit, besonders bei den Kleinen, erforderte der Ninja-Warrior-Parcours, der über hängende Hindernisse und ungewohnte Geräte führte. Der Sieg an Alina Zollet, Waldstatt, und Simon Knöpfel, Hundwil.

TV Teufen Jugendturnfestsieger

19 Vereine absolvierten den dreiteiligen Vereinswettkampf. Mit begeisternden Leistungen sowie einer abwechslungsreichen turnerischen Vielfalt warteten die Jugendlichen auf. Der TV Teufen überzeugte unter anderem beim Ballwurf, Unihockey-Parcours und Crosslauf. Er wurde überlegender Turnfestsieger, gefolgt von Waldstatt Jugend und Jugi Urnäsch. Schönengrund-Wald wusste mit einer hochstehenden Trampolin-Darbietung die Besucher zu begeistern.

Nach Wettkampfende trafen sich die Mädchen und Knaben zu einer Kinderdisco in der Halle, während der Fahnenlauf nach dem Einmarsch aller Teilnehmenden im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel. Ein besonderes Kränzlein darf dem Organisator TV Waldstatt mit Marco Denger als Präsidenten und den zahlreichen Helferinnen und Helfern gewunden werden.