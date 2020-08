Trotz Protest von Älplern: Im Appenzellerland sollen Wölfe nicht sofort abgeschossen werden Die Zwischenfälle mit Wölfen häufen sich. In Innerrhoden wurden vier Ziegen gerissen. Für die Verantwortlichen stehen nun Sensibilisierung, Beratung und Herdenschutz im Vordergrund.

Im Juli hat ein Wolf auf der Potersalp vier Ziegen gerissen und vier weitere verletzt. Die Älplerfamilien schrieben daraufhin in den Zeitungen der Region einen Leserbrief, in dem sie die Behörden auffordern, «etwas Sinnvolles» zu tun. Wir haben mit Landeshauptmann Stefan Müller und Bauherr Ruedi Ulmann darüber gesprochen.

Kanton will genügend Spielraum

Seit 1995 sind regelmässig Wölfe aus den italienischen und französischen Alpen in die Schweiz eingewandert, nachdem sie zuvor im 19. Jahrhundert ausgerottet worden waren. 2012 bildete sich im Calandagebiet eine Wolfsfamilie. Das Bundesamt für Umwelt hält fest: «Der Wolf gehört zur Alpenpopulation.» Dazu präzisiert Landeshauptmann Stefan Müller: «Die ständige Wolfspräsenz in unserem Kanton ist aufgrund der Kleinräumigkeit sensibler zu beurteilen, als in anderen Regionen. Daher wäre es wichtig, dass die Kantone genügend Spielraum in der Regulation erhalten, wie dies im Jagdgesetz vorgeschlagen ist.»

«Es ist tragisch, wenn Haustiere von Wölfen gerissen werden», sagt der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann. «Aber wir müssen den Umgang mit dem Wolf lernen: Wo es ihm gefällt und wo’s genügen Rehe und Hirsche hat, bleibt er. Wölfe reissen vorwiegend Wildtiere. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen den Wolf akzeptieren. Es ist Aufgabe unserer Mitarbeiter, die Landwirte zu sensibilisieren und punkto Herdenschutz zu beraten, seien das Herdenschutzhunde, taugliche Zäune oder andere Massnahmen. Bund und Kanton unterstützen auch finanziell.»

Für ein gutes Nebeneinander

Das bestätigt Landeshauptmann Stefan Müller: Herdenschutz werde finanziell unterstützt. Das Budget werde angepasst. In der klein strukturierten Innerrhoder Landschaft würden Konflikte zwischen Tierhaltern und Wolf verschärft, sagt er. Im Fall Potersalp habe die Fachstelle Herdenschutz überprüft, welche Massnahmen sinnvoll seien. Dazu gehöre die nächtliche Einstallung der Ziegen. Teilweise würden die Tiere behirtet, aber wegen mangelnder Kapazitäten nicht den ganzen Tag. In diesem Fall handle es sich um vier Ziegenhalter, mit relativ wenigen Tieren, die nicht alle miteinander weideten, sondern in ihren Gruppen blieben.

Klar sei, so Stefan Müller, der Wolf sei eine geschützte Tierart und auch mit dem neuen Jagdgesetz nicht einfach «jagbar». Woher der Wolf kam, weiss man noch nicht; es könne auch sein, dass er bereits weiter gezogen sei. Wichtig seien gute Beobachtung, Protokolle und die nötigen Instrumente für ein gutes Nebeneinander, sonst bestehe die Gefahr, dass die Tierhalter eventuell auf Ziegen verzichteten. Besonders tragisch war in diesem Fall, dass die Kinder die blutüberströmten Ziegen entdecken.

Vielleicht auf der «Durchreise»

Noch ist unklar, ob der Wolf, der auf der Potersalp die Ziegen riss, ein Rüde oder eine Wölfin war; das Resultat der Analyse steht noch aus. Das Tier geriet in eine Fotofalle und wurde von einem Wildhüter gesichtet. Der Wolf klemmte sofort die Rute zwischen die Läufe und rannte davon. Das ist normales Wolfsverhalten. Vielleicht ist der Wolf auch nur auf der Durchreise. Jungwölfe wandern regelmässig aus ihren Familien ab und suchen eine Partnerin oder einen Partner.

Er wage allerdings, zu bezweifeln, dass Wölfe in den Innerrhoder Alpen sesshaft würden, sagt Ruedi Ulmann: «Die Bestossung der Alpen ist intensiv, ebenso der Tourismus; es gibt wenig Rückzugsgebiete für Wölfe, wie beispielsweise im Wallis oder in Graubünden.» Der Wolf ist ein Kulturfolger. Wo genügen Nahrung vorhanden ist, bleibt er sesshaft. Die Wolfspräsenz könnte die Hirschproblematik entschärfen indem der Hirschbestand dezimiert würde. «Der Wolf ist der natürliche Feind des Hirschs», so Ruedi Ulmann.

Mit Prädatoren umgehen lernen

Dass Wölfe eine Entlastung bei der Hirschproblematik wären, sei klar, so Stefan Müller. Landwirte und Bevölkerung müssten besser über Herdenschutz informiert werden. Es bestehe bereits ein Auftrag für ein entsprechendes Weiterbildungsprogramm.

Fazit: «Wir müssen lernen, mit den Beutegreifern umzugehen. Sie wurden nicht ‹ausgesetzt›; sie sind von selber gekommen; das ist ein gutes Zeichen für die Biodiversität – wildbiologisch gesehen», sagt Ulmann. Er verweist auf das Wolfskonzept des Bunds: «Wölfe dürfen nicht sofort abgeschossen werden, ausser sichtlich kranke oder aggressive Tiere oder solche, die sich artfremd benehmen oder jede Scheu vor Menschen verloren und eine bestimmte Anzahl Schäden angerichtet haben.»

«Achtung, bissiger Wolf»

Inzwischen haben die Älplerfamilien auf der Potersalp Tafeln mit Fotos der gerissenen Tiere platziert: «Achtung, bissiger Wolf.» Dabei ist es ungewiss, ob nicht gerade die Wolfspräsenz noch mehr Neugierige, beispielsweise Wolffans, auf die Potersalp locken wird.