SC Herisau reagiert auf Pleitenserie:

Trainer Markus Rechsteiner muss gehen

++ der Nachfolger gewinnt das erste Spiel Christian Strasser ist neuer Cheftrainer der 1. Mannschaft

des SC Herisau. Er ersetzt Markus Rechsteiner.

Nach vier Niederlagen in Serie wurde Markus Rechsteiner beim SC Herisau entlassen. Bild: APZ

Der SC Herisau kehrt nach vier Niederlagen in Serie auf die Siegesstrasse zurück. Die Hinterländer gewinnen am Samstag auswärts gegen Red Lions Reinach mit 7:4. Dabei stand mit Christian Strasser ein neuer Trainer an der Bande der Heriau. Am Freitagabend gab der Verein in einer Medienmitteilung die sofortige Trennung Markus Rechsteiner. Grund für diesen Schritt sei die aktuelle Tabellensituation und der bisherige Verlauf der Saison 2019/20, heisst es darin. Bis Ende Saison trainiert nun Strasser die 1. Mannschaft des SCH. Dabei wird er weiterhin durch Assistenztrainer Bernhard Schmalbach unterstützt wird. Christian Strasser war lange Captain und Topskorer bei den Pikes, zuvor Stammspieler beim HC Thurgau in der damaligen NLB. Wenige Monate nach dem Rücktritt als Aktiver bei den Pikes übernahm er im November 2017 das Traineramt bei den Oberthurgauern bis im Frühling 2018.



In der Medienmitteilung bedankt sich Der SC Herisau bei Markus Rechsteiner für die sehr erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit und auch für sein grosses Engagement für den Club.