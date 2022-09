Tourismus Nach weniger als einem Jahr: Martin Sturzenegger gibt Rücktritt als Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn bekannt Martin Sturzenegger hat sich entschieden, die Geschäftsführung der Säntis-Schwebebahn AG im Frühjahr 2023 abzugeben. Er wird das Unternehmen verlassen, um eine Führungsaufgabe beim Innovationspark Zürich zu übernehmen.

Martin Sturzenegger, Geschäftsführer Säntis-Schwebebahnen AG. Bild: Ralph Ribi

Die Verwaltungsrat der Säntis-Schwebebahn AG kommuniziert am Freitagnachmittag den Austritt des Geschäftsführers, Martin Sturzenegger, per Frühjahr 2023. Er hatte seine Stelle im Dezember 2021 angetreten und verlässt das Unternehmen in Bälde Richtung Zürich, wo er eine Führungsaufgabe im Innovationspark übernehmen wird.

Während Sturzenenggers Zeit bei der Säntis-Schwebebahn AG ist mit dem Verwaltungsrat die Unternehmensstrategie überarbeitet und die neue Marketingstrategie implementiert worden. «Trotz vieler positiver Entwicklungen und einem exzellenten Geschäftsgang, hat sich Martin Sturzenegger für einen Wechsel entschieden», heisst es in der Medienmitteilung, ehe Sturzenegger zitiert wird. Mit dem Innovationspark Zürich stehe ein Generationenprojekt kurz davor, aus dem politischen Dornröschenschlaf zu erwachen.

«Ich fühle mich geehrt, diese anspruchsvolle Aufgabe für meinen Heimatkanton übernehmen zu dürfen. Der Abschied fällt mir jedoch schwer.»

Die Säntis-Schwebebahn sei gut unterwegs und die Weichen für die Zukunft seien gestellt. Auch habe man die nötigen Massnahmen ergriffen, um den «aktuell grossen Herausforderungen zu begegnen». So wurden etwa die Anstellungsbedingungen im Hinblick auf den Fachkräftemangel modernisiert. Dank gezielten Investitionen könne der Energieverbrauch signifikant gesenkt werden und ein Massnahmenpaket für mögliche Stromausfälle stehe bereit.

Eines der besten Jahre der Unternehmensgeschichte

Die Geschäftsentwicklung zeige sich sehr erfreulich und das laufende Jahr könne bei einem guten Herbst zu einem der besten der Unternehmensgeschichte werden, schreibt die Säntis-Schwebebahnen AG weiter. In diesem Sinne werde Martin Sturzenegger zusammen mit der Geschäftsleitung das Unternehmen bis zu seinem Ausscheiden im Frühling 2023 weiterleiten, «mit vollem Engagement und der Unterstützung des Verwaltungsrates».

Verwaltungsratspräsident Michael Auer, der die Mitteilung zeichnet, bedauert den Entscheid: «Martin Sturzenegger hat wichtige Impulse in das Unternehmen eingebracht und für eine Modernisierung gesorgt. Wir lassen ihn ungern ziehen, können aber verstehen, dass er dem Reiz der neuen Aufgabe beim Innovationspark folgen will.» Der Nachfolgeprozess sei bereits eingeleitet. (pd/mlb)