Tourismus Es wird fleissig gehämmert, geschliffen und verputzt: Umbau des Hotel Heiden hat Halbzeit erreicht Zu Beginn des neuen Jahres hat im Hotel Heiden der Um- und Ausbau gestartet. Die erste Hälfte der Umbauarbeiten ist bereits geschafft. Eine Baustellenbesichtigung zeigt, wie das rund 7 Millionen teure Projekt vorangeht und was zukünftige Gäste schon bald erwarten wird.

Vom ursprünglichen Erdgeschoss ist nicht mehr viel zu erkennen. Bild: Viviana Troccoli

Kabel hängen von der Decke, Leitern sind aufgestellt, es wird eifrig gehämmert – die ganze Besatzung auf der Baustelle des Hotel Heiden arbeitet Hand in Hand. Sowohl Vertreter und Beteiligte des Projekts als auch die Medien wurden am Freitag auf eine Baustellenbesichtigung eingeladen.

Im Jahre 1973 wurde der Bau des Hotels Heiden erschlossen, zuständiger Architekt war der Schweizer Otto Glaus. Besonders in den letzten Jahren wurde in den Ersatz und Unterhalt der Liegenschaft investiert. Nun haben am 3. Januar 2022 erneut Bauarbeiten begonnen. Am 14. April sollen bereits die Türen des Hotels wieder für Gäste geöffnet werden. Ein sportlicher Zeitplan, sagt Silvan Schneider, Bauherrenvertreter des Projekts:

Verwaltungsrat Silvan Schneider und Architektin Ursula Seyr. Bild: Viviana Troccoli

«Es ist, wie ein Orchester zu dirigieren.»

Laut Schneider werde nicht nur die Fassade des Gebäudes, sondern auch eine Neugestaltung des Gästebereiches im Erdgeschoss, sowie die Erneuerung von 44 Zimmern ausgeführt. Köbi Frei, Präsident des Verwaltungsrates, erklärt bei der Begrüssung der geladenen Gäste, dass auch neu gedämmte Dächer, zeitgemässe Fenster und eine Solaranlage her müssen. Als letzte Etappe sei der Anbau einer Seeterrasse mit zusätzlichen 68 Plätzen geplant, diese Aufgabe soll bis Frühling 2023 abgehakt sein. «Damit man in der Morgensonne wieder frühstücken kann», so Frei. Für das Projekt wurde ein Wettbewerb ausgestellt, wobei das Konzept des Innenarchitekturunternehmens «Nader Interior» herausstach.

Bar, Bibliothek und Lobby

Beim Begehen des Erdgeschosses wird ersichtlich, dass man beinahe von jeder Ecke aus einen Blick auf den Bodensee erhaschen kann. Mit einer einladenden Bar direkt neben dem Eingangsbereich, einer Lobby mit Verbindung zur Bibliothek und einem Cheminée soll ein wohnlicher Aufenthaltsraum gestaltet werden.

Damit die Erneuerung der sich im ersten und zweiten Stock befindenden Zimmer auch den Ansprüchen der Gäste gerecht werden kann, wurde im Vorhinein ein Musterzimmer erstellt. Silvan Schneider erklärt, dass das fertige Musterzimmer bereits von Gästen ausprobiert wurde und diese ihre Meinung und offengebliebene Wünsche geäussert hätten. Aus gestalterischer Sicht wollte man laut Verwaltungsrätin Sabrina Huber auf stilistische Elemente aus dem Appenzellerland zurückgreifen – wie etwa Ledergriffe an den Schubladen oder Stickereimuster an den Wänden. Die Herausforderung lag darin, das gewählte Thema «Appenzellerland» an den Stil des ganzen Hauses anzupassen.

Im Untergeschoss werden ebenfalls Veränderungen vorgenommen. Im Hallenbad stehen Unterhaltsarbeiten an, der Fitnessraum wird verlegt, und mehr Raum für Therapiezimmer geschaffen. Der Seminarraum, in welchem ursprünglich Sitzungen abgehalten wurden, wird mit neuem Boden ausgelegt, damit darauf künftig auch Yoga- und Pilatesübungen gemacht werden können. Silvan Schneider betont:

«Wir wollen so das Angebot erweitern.»

Laut Köbi Frei lebt das Hotel zu einem grossen Teil von Stammgästen. Die Mehrheit käme aus der hiesigen Umgebung und der Region Zürich. Ausländische Gäste kämen häufig anlässlich Events und Seminaren. Höchste Priorität für das Hotel ist nun am 14. April für Gäste öffnen zu können. Am 30. April werden neugierige Besucherinnen und Besucher zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.