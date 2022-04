Tourismus Eine halbe Stunde mehr im Alpstein verbringen: Neue Postautolinie verkürzt im Sommer die Reisezeit von St.Gallen nach Wasserauen Ab dem 30. April verkehrt zwischen der Bahnstation Hirschberg und Wasserauen an Wochenenden und Feiertagen ein Postauto. Mit der neuen «Sommerlinie» entfällt für Bahnreisende die Wartezeit in Appenzell.

Vor der Jungfernfahrt: Landammann Roland Dähler, Erika Egger-Fässler, Appenzeller Bahnen, Marianne Kunz, Postauto aG, und Guido Buob, Appenzellerland Tourismus AI. Bild: Mea McGhee

Es kommt nicht alle Tage vor, dass im Appenzellerland eine neue Postautolinie eingeweiht wird. Am Mittwochmorgen nahmen der Innerrhoder Landammann Roland Dähler und Sepp Manser, Bezirkshauptmann Schwende, mit Vertretern von Postauto AG, der Appenzeller Bahnen und des Departementes Volkswirtschaft, an der Jungfernfahrt der Postautolinie 193 teil. Diese führt zwischen dem 30. April und Ende Oktober an Wochenenden und nationalen Feiertagen von der Bahnhaltestelle Hirschberg nach Wasserauen und ergänzt das Bahnangebot Richtung Schwendetal.

Ein Mittel gegen Parkplatzengpässe

Der Tourismus ist für Innerrhoden ein wichtiger Wirtschaftszweig. Durchschnittlich besuchen rund 5000 Gäste täglich die Region. Nur rund 16 Prozent der Gäste reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. An schönen Tagen komme es insbesondere im Dorf Appenzell sowie in Wasserauen und Brülisau zu erhöhtem Verkehrsaufkommen – und teilweise auch zu Engpässen beim Parkplatzangebot. «Ziel des Pilotprojekts ist, dass möglichst viele Gäste mit dem öffentlichen Verkehr anreisen», sagte Roland Dähler, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, anlässlich der Einweihung des Postautokurses. Der Kanton finanziert den sechsmonatigen Pilotbetrieb, der die Zahl der Autofahrten ins Schwendezahl und den CO 2 -Ausstoss reduzieren soll.

Keine Einstiegsmöglichkeit unterwegs

Bisher verpassen Reisende aus St.Gallen oder dem Rheintal in Appenzell ab 9 Uhr morgens den Anschlusszug der Linie Gossau-Wasserauen knapp und müssen rund eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten. Dies ist wohl mit ein Grund, weshalb viele Wanderinnen und Wanderer mit dem Auto anreisen. In Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen und der Postauto AG hat das Volkswirtschaftsdepartement die Bahnergänzung ins Schwendetal ausgearbeitet.

Guido Buob, Geschäftsleiter Appenzellerland Tourismus AI, betonte anlässlich der Jungfernfahrt, dass die Anreise mit Zug und Bus entspannt und genussvoll erfolge. Die Parkplatzsuche und das Wechseln der Schuhe vor der Wanderung würden entfallen. «Wandernde wollen möglichst schnell an den Ausgangspunkt ihrer Tour gelangen», so Buob. Bei der Linie 193 handelt es sich denn auch um ein Einwegangebot. Unterwegs gibt es keine Einstiegsmöglichkeit. Wenn an einem regnerischen Tag in Hirschberg keine Fahrgäste zusteigen, fahre das Postauto nicht, erklärt Marianne Kunz von der Postauto AG. Die Rückreise erfolgt wie bisher mit den Appenzeller Bahnen, wobei die Wartezeit in Appenzell in dieser Fahrtrichtung kürzer ist.

Bei der Haltestelle Hirschberg steigen Passagiere der Appenzeller Bahnen auf das Postauto um, das sie ins Schwendetal bringt. Bild: PD

Der neue Postautokurs fährt im Sommerhalbjahr am Samstag und Sonntag sowie an nationalen Feiertagen zwischen 9 und 13 Uhr im Halbstundentakt (Abfahrt jeweils x.02, x.32) gleich nach Ankunft des Zuges an der Haltestelle Hirschberg. Auf Verlangen hält das Postauto bei den Bahnhöfen Weissbad und Schwende, wobei in Weissbad der Anschluss nach Brülisau, Höher Kasten gewährleistet ist. Zum Einsatz kommt ein 9 Meter langer Bus mit 27 Sitz- und 26 Stehplätzen. Bei der Haltestelle Hirschberg besteht ein Wendeplatz, in Wasserauen hält die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp den nötigen Platz an den Betriebstagen frei, um ein sicheres Aussteigen der Passagiere zu gewährleisten. Für die Reise wird ein gültiges Ostwind-Zonenticket oder ein GA benötigt.

Im Jahr 2019 stiegen in Wasserauen an den Wochenenden durchschnittlich 540 Personen aus dem Zug, wie Erhebungen der Appenzeller Bahnen ergaben. Längerfristig würden eine Anpassung des Fahrplans und der Verbindungen geprüft, so Erika Egger-Fässler, Mediensprecherin der AB. Optimal wäre eine schlanke Verbindung in Appenzell mit der Bahn. Während des Versuchsbetriebs wird die Nachfrage eruiert und anschliessend entscheiden der Kanton, Postauto AG und die Appenzeller Bahnen über eine Weiterführung.