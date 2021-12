Tourismus 10 Jahre nach der Schliessung: Neue Hoffnung für alten Hotelbetrieb in Heiden Seit 2011 ist die Pension Nord in Heiden geschlossen. Vor ein paar Jahren scheiterte ein Neubauprojekt. Jetzt aber rückt eine Wende zum Guten in Reichweite. Es soll Interessenten für das Grundstück geben.

Seit 10 Jahren sind die stattlichen Gebäude der Hotelpension Nord verlassen. Über die geplante Bautätigkeit zur Wiederbelebung soll im kommenden Jahr informiert werden. Bild: Monika Egli

Als Haus mit grosser Tradition gehörte die Pension Nord in Heiden zu den führenden Hotels im Appenzellerland. 36 Jahre lang hatten Anne und Andres Stehli als Eigentümer-Ehepaar die Pension Nord erfolgreich geführt. Ende 2011 wurde das Haus geschlossen und ging durch Kauf an die Dr. Bettina Muhr AG der deutschen Unternehmerfamilie Muhr über. 2013 wurde die Öffentlichkeit über den geplanten Bau eines 3-Sterne-Superior-Hotels informiert. Vorgesehen war ein die historischen Häuser miteinbeziehender Neubau auf der Seeseite mit gesamthaft 50 komfortablen Gästezimmern.

Die Nordstrasse als Zufahrt zur Hotelliegenschaft ist eine rund 40 Jahre alte Leidensgeschichte. Nachdem in der Vergangenheit verschiedene Anläufe zur Sanierung des schmalen und unübersichtlichen Strässchens gescheitert waren, erfolgten auch 2014 über ein Dutzend Einsprachen gegen das Nord-Hotelbauvorhaben und dessen Erschliessung über die bestehende Strasse. 2020 aber kam Bewegung in die Sache: Im Sommer wurde das Haus ehemals Fotograf Hausammann an der Seeallee abgebrochen, was eine totale Neugestaltung des Nordstrasse-Einlenkers ermöglichte. 2021 konnte das vorderste Teilstück der Strasse ostwärts verlegt und verbreitert werden. Zudem wurde die enge Kurve im Anfangsbereich entschärft, sodass der Nord-Hotelbereich heute auch von grösseren Fahrzeugen problemlos erreicht werden kann. Allerdings verzichtet die Dr. B. Muhr AG heute auf eine Neubaurealisierung in Eigenregie.

Bauinteressenten sind vorhanden

«Mittlerweile sind die Einsprachen bereinigt und der Quartierplan ist rechtskräftig, sodass das Nordareal heute als voll erschlossen gilt», erklärt Anwalt Piergiorgio Giuliani, Teufen, als Rechtsvertreter der Eigentümerfamilie und VR-Mitglied der entsprechenden Aktiengesellschaft. «Ernsthafte Interessenten an der Liegenschaft und deren Nutzung sind vorhanden, wobei Verzögerungen der gegenwärtigen Coronasituation geschuldet sind. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich die Baupläne rasch konkretisieren und die Öffentlichkeit 2022 über das ‹Wie weiter im Nord› informiert werden kann.»