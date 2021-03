Totalrevision «Bringen Sie sich ein»: Ausserrhoder Regierungsrat möchte mit der Bevölkerung über die neue Verfassung diskutieren Während zweier Jahre hat die Verfassungskommission am Entwurf zur neuen Ausserrhoder Kantonsverfassung gearbeitet. Dieser liegt nun vor und beinhaltet einige kontroverse Themen, die noch für Gesprächsstoff sorgen dürften. Im Rahmen der Vernehmlassung veranstaltet der Kanton sechs Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Die aus dem Jahr 1995 stammende Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden wird überarbeitet. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mitzudiskutieren. APZ

Demokratie bedeutet, «sich auseinandersetzen» mit einem Thema; sie bedeutet Partizipation. Genau eine solche möchte der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden seinen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Vernehmlassung zur Kantonsverfassung ermöglichen. Aus diesem Grund veranstaltet der Kanton in den kommenden Wochen sechs Online-Informationsanlässe. Im betreffenden Flyer, der in die Haushalte verschickt wurde, heisst es an die Bevölkerung gerichtet: «Nutzen Sie die Chance und bringen Sie sich ein. Die neue Verfassung soll dereinst von Ihnen mitgetragen und gelebt werden.»



Jeder Infoanlass ist einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet und wird durch ein Mitglied des Regierungsrates begleitet. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und gemeinsam zu diskutieren. Lloyd Seaders vom Verfassungssekretariat sagt:

«Die Partizipation der Bevölkerung ist generell wichtig, weil eine Kantonsverfassung letztlich alle Menschen im Kanton betrifft. Ziel ist, die Verfassung inhaltlich ausgeglichen zu gestalten und sie in ihrer Legitimation zu stärken.»

Die erste Veranstaltung am 24. März bietet einen Überblick über die neue Kantonsverfassung. Die nachfolgenden Veranstaltungen widmen sich den Themen Landammann beziehungsweise Regierungspräsidium, Respekt und Toleranz als Staatsaufgabe, Stimmrechtsalter 16 und Ausländerstimmrecht, Proporz oder Majorz für den Kantonsrat sowie Klimaschutz als Teil der Verfassung.

Mehr als eine blosse Aktualisierung

Die neue Kantonsverfassung ist in zwölf Kapitel mit 144 Artikeln gegliedert. Dies sind rund 30 Artikel mehr als in der heutigen Verfassung aus dem Jahr 1995. Im Bericht zur neuen Verfassung betont der Regierungsrat, der Entwurf gehe «deutlich über eine blosse Aktualisierung» hinaus und warte «von Anfang bis Schluss mit bedeutenden inhaltlichen Neuerungen» auf.

Intensive politische Diskussionen dürften garantiert sein. So greift der Entwurf unter anderem aktuelle Themen wie den Klimawandel und die Energiepolitik auf. Für Gesprächsstoff dürften auch die Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre und die Einführung des Ausländerstimmrechts sorgen. Emotional besetzt ist der Wechsel der Amtsbezeichnung von Landammann zu Regierungspräsident. Die Präambel wurde bereits während der Beratung in der Bevölkerung kontrovers diskutiert und dürfte im Rahmen der Vernehmlassung beziehungsweise der Informationsveranstaltungen nochmals thematisiert werden.

Der Prozess zur neuen Verfassung startete vor mehr als viereinhalb Jahren. Nachdem der Kantonsrat 2017 in zweiter Lesung den Grundsatzbeschluss zur Totalrevision verabschiedete und sich auch das Volk 2018 dafür aussprach, nahm die Verfassungskommission ihre Arbeit auf. Unzählige Arbeitsgruppensitzungen der Kommission und 13 halbtägige Plenarsitzungen fanden statt. Hunderte von Seiten Unterlagen wurden verarbeitet. Sämtliche Unterlagen sowie die Plenumssitzungen waren öffentlich. Das Interesse der Bevölkerung hielt sich allerdings in Grenzen.

«Da nun ein Entwurf mit konkreten Änderungsvorschlägen vorliegt, rechnen wir mit zunehmendem Interesse.»

Das Mitmachen zum jetzigen Zeitpunkt lohne sich besonders, weil Änderungsvorschläge jetzt noch am einfachsten aufgenommen werden können, so Seaders. «Je früher, desto besser, lautet die Devise.»

Nach der Vernehmlassung wird die Verfassungskommission die Ergebnisse der Vernehmlassung würdigen. Anschliessend wird der Regierungsrat den Entwurf erneut beraten, bevor dieser dann zuhanden des Kantonsrates verabschiedet wird. Im Kantonsrat wird sich zunächst eine parlamentarische Kommission mit der Vorlage beschäftigen. Darauf folgen mindestens zwei Lesungen im Plenum des Kantonsrats und zuletzt die Volksabstimmung. Diese findet voraussichtlich 2023 statt.