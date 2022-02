Tierheim «Büsis werden von Hand zu Hand weitergeschoben»: Corona hinterlässt auch bei den Tierheimen im Appenzellerland Spuren Viele Haushalte im Appenzellerland haben sich zu Anbeginn der Coronazeit einen flauschigen Mitbewohner zugelegt. Doch die Pandemie hält seit zwei Jahren stand. Haben frische Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer ihre Vierbeiner bereits wieder zurück ins Tierheim gebracht? So sieht die momentane Situation in den Tierheimen der hiesigen Umgebung aus.

Die Tierheime in AR und AI kommen gut mit der jetzigen Coronasituation zurecht. Bild: Nadia Schaerli

Sowohl die Miezekatze mit ihren samtigen Pfoten als auch der beste Freund des Menschen – Katz und Hund waren während der Coronazeit so beliebt wie noch nie. Der Wunsch, sich eine Begleitung mit vier Pfoten zuzulegen, damit einem beim Verweilen in der Stube nicht das Dach über den Kopf fällt, hat sich auch im Appenzellerland breitgemacht. Doch bereits nach zwei Jahren mit Corona lassen sich bereits in den Tierheimen von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden Schlüsse ziehen.

Präsidentin des Vereins für in Not geratene Katzen und Besitzerin des Katzenheimes «Chratzbom Ebni» in Grub, Monika Riepl, erklärt auf Anfrage:

Monika Riepl, Präsidentin des Vereins für in Not geratene Katzen und Besitzerin des Katzenheimes «Chratzbom Ebni». Bild: PD

«Seit September hat sich die Situation wieder zugespitzt, vermehrt werden Katzen gesucht oder abgegeben.»

Ob dies nun coronabedingt sei, glaube sie nicht. Anderweitige Gründe seien dafür verantwortlich. Es hätten sich etwa viele Haushalte in der vergangenen Zeit ein neues Zuhause zugelegt und dabei ihre Vierbeiner in ihrer Entscheidung zu wenig berücksichtigt. Die Anzahl Büsis in ihrem Tierheim sei aber überschaubar, dies, weil in ihrem Heim nur begrenzt Plätze verfügbar seien.

Traurig aber wahr

Vor allem Jungkatzen hätten sich im vergangenen Jahr in ihrem Tierheim gehäuft. «Letztes Jahr hatte ich 30 Katzenbabys, die in meinem Heim untergekommen sind. Das hatte ich bis anhin noch nie», betont Riepl. Dies sei häufig auf mangelnde Kastration der Katzen seitens der Bauernhöfe und Privatpersonen zurückzuführen. Es gäbe viele private Leute, die ihre Katzen – ohne sich den Folgen bewusst zu sein – versuchen zu vermehren. Dieses Problem habe ihrer Ansicht nach in letzter Zeit während Corona stark zugenommen.

«Es kommt mir vor, als würde derzeit ein richtiger Handel mit Katzen betrieben», sagt die Katzenheimbesitzerin. Und die Kosten bei solchen Handlungsabläufen ohne vertragliche Absicherung würden in die Höhe schiessen. Oftmals würden die Katzen dann nur mit einer Entwurmung verkauft werden – ohne Impfung, ohne Kastration, ohne Chip. Das tue den Katzen nicht gut, so Riepl. Ihr sei aufgefallen, dass die Fellknäuel in letzter Zeit mit körperlichen Hygieneproblemen und psychisch labilen Zuständen bei ihr ankommen. «Sie werden von Hand zu Hand weitergeschoben», erzählt sie. Das merke man den Tieren auch an. «Wir im Verein erleben momentan schon traurige Wahrheiten, damit könnte man Bücher füllen.»

Bei ihr im Tierheim würden momentan aber keine Katzen wieder abgegeben werden, die zu Beginn der Coronazeit von ihr vermittelt wurden. Zukünftig könnte die Situation aber anders aussehen. Sobald die Leute wieder mehr ihre eigenen vier Wände verlassen werden, würden sich wahrscheinlich Katzen von Bauernhöfen oder Privatpersonen bei ihr häufen.

Tierpensionsnachfragen sind gesunken

Auch für das Tierheim Appenzell in Schwende hat Corona Auswirkungen. Insbesondere was die Tierpension betrifft, welche das Tierheim zusätzlich betreibt. Franz Signer, Besitzer des Tierheims, erklärt auf Anfrage:

«Die Nachfrage, Tiere in die Pension zu schicken, ist enorm gesunken.»

Viele Leute würden aufgrund der Coronapandemie nur noch mit Bedacht ins Ausland reisen. Und für Inlandreisen nehmen sie dann oftmals das Tier mit, so Signer. Was die Aufnahme und Vermittlung besitzloser Tiere angeht, hat das Tierheim Appenzell bis heute während der gesamten Coronazeit nicht viel Veränderung gespürt. Aus finanzieller Sicht gesehen, seien die Preise für die Tiervermittlung als auch um das eigene Tier in die Pension abzugeben, gleichgeblieben.

Während Corona konnte Signer in seinem Tierheim feststellen, dass die Nachfrage nach zu vermittelnden Katzen enorm gesunken sei. Gut erzogene Hunde könnten am häufigsten vermittelt werden.

Doch auch er ist der Meinung, dass sobald die Leute wieder vermehrt ausser Haus seien, die Anzahl an Tieren in seinem Tierheim sich definitiv häufen wird.