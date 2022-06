Zwei Ziegen schenken sich nichts. Video: Raphael Rohner

Tier-Video Zwei Dickschädel verunsichern Wanderer im Alpstein: Ziege gegen Ziege mitten im Wald Zwei weisse Ziegen liefern sich auf einem Wanderweg im Alpstein einen erbitterten Kampf um ihre Rangordnung in der Herde. Während Wanderer verunsichert weitergehen, klärt ein Experte auf.

In einem Waldstück im Alpstein, zwischen der Bollenwees und dem Sämtisersee führt ein Wanderweg durch ein längeres Waldstück. Mitten im Wald bimmelt es rundherum und einige neugierige Geissen linsen hinter Bäumen hervor auf die vorbeigehenden Wanderer. Sie gehen den Besuchern eher aus dem Weg. Zwei Geissen, lassen sich an diesem Vormittag jedoch nicht von Wanderern oder gar von Hunden stören. Mitten auf dem Weg stehen sie und kämpfen.

Zwei Geissen liefern sich einen erbitterten Kampf auf einem Wanderweg. Bild: Raphael Rohner

Immer wieder stehen sie dabei auf ihre Hinterbeine und rammen dann mit ihren Kopf den Kopf der anderen Ziege. Eine Wanderin bleibt verunsichert stehen: «Warum kämpfen denn diese Geissen? Das sieht nicht aus, als wären das Böcke?» Sie geht schliesslich einen Bogen um das Gerangel der Ziegen. Ein Trailrunner verlangsamt ebenfalls sein Tempo: «Da muss man aufpassen, man weiss nie, was denen noch in den Sinn kommt wenn sie kämpfen.» Während die Wanderer verwundert weitergehen, liefert sich «Elvira» und die andere Geiss, deren Name nicht ersichtlich war, einen regelrechten Revierkampf.

Revierkämpfe auf dem Wanderweg sind normal

«Bei Ziegen sind solche Kämpfe völlig normal», sagt der Präsident des Appenzell Innerrhoder Ziegenzuchtverbands, Beni Hollenstein aus Brülisau:

«Ziegen haben eine feste Rangordnung in ihrer Herde: Wenn es einer Geiss aushängt, dann wird um die Position gekämpft.»

Dass sich die sonst eher schlauen und scheuen Tiere nichts schenken und ihren Kampf mitten auf einem Wanderweg ausführen, sei keine Seltenheit im Alpstein. Verunsicherten Wanderern wird geraten, sich ruhig zu verhalten und Hunde an die Leine zu nehmen. Eine Gefahr stellen die kämpfenden Geissli nicht dar für Wanderer.