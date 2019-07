Nach Sammelfiasko: Initiative zur Rettung des Schiesssportzentrums in Teufen zum zweiten Mal eingereicht Nachdem das erste Mal die Volksinitiative für formell ungültig erklärt worden war, hat das Komitee zur Rettung des Schiesssportzentrums Teufen erneut Unterschriften gesammelt. Es kamen sogar mehr zusammen als beim ersten Mal. Astrid Zysset

Das Schiesssportzentrum Teufen steht vor einer ungewissen Zukunft. Bild: APZ

Das Ziel war, mindestens gleich viele Unterschriften wie beim ersten Mal zu sammeln. Und siehe da: Es wurden sogar noch mehr. Vergangenen Donnerstag hat das Initiativkomitee zur Rettung des Schiesssportzentrums (SSZ) 238 Unterschriften der Gemeinde überreicht. Armin Sanwald, Sprecher des Komitees, zeigt sich mit der Anzahl sehr zufrieden. «Es freut uns, dass so viele zusammen gekommen sind. Das zeigt, dass unser Anliegen breit abgestützt ist.»

Bereits am 25. Januar wollte das Komitee die Initiative bei der Gemeinde einreichen – damals waren es 208 Personen, die das Begehren unterzeichneten. Da jedoch die Unterschriftenlisten nur die Namen der Mitglieder des Initiativkomitees enthielten, nicht aber deren Adressen, wurde die Volksinitiative für formell ungültig erklärt.

Grössere Zustimmung als beim ersten Mal

Aufgeben wollte das Komitee deswegen jedoch nicht. Während der vergangenen vier Wochen hat es erneut Unterschriften gesammelt. Und die Stimmung sei gelöster gewesen als beim vorherigen Mal, resümiert Sanwald. «Es gab einige kritische Stimmen bei der ersten Sammlung. Diese sind in den vergangenen Wochen beinahe komplett ausgeblieben.» Das hätte vor allem an dem Gutachten des Professors für öffentliches Recht, Rainer J. Schweizer, gelegen. Diesen konsultierte das Komitee, um zu prüfen, ob die neue Initiative auch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. In seinem Gutachten hält Schweizer fest, dass es vielerorts so gehandhabt wird, dass Gemeinden um finanzielle Unterstützung angefragt werden. Wenn eigene Anstrengungen garantiert seien, entspreche es dem Konzept der Sozialziele von Bund und Kanton, nach denen im Blick auf die Entwicklung der Bildung und des Erhalts der Gesundheit auch der Sport gefördert werden soll, hält Schweizer fest.

Das Komitee sammelte überwiegend in Restaurants und klingelte an Haustüren. Viele Listen wurden auch verschickt. Der Gemeinderat will nach den Sommerferien die Initiative prüfen. Wird sie für gültig erklärt, könnte bereits im November die Abstimmung stattfinden. Von den Fristen her, sei dies möglich, heisst es seitens Kanzlei. «Der Fahrplan ist knapp. Aber es ist gut, wenn endlich Klarheit darüber herrscht, wie es mit dem Schiesssportzentrum weiter geht», findet Sanwald.

Die Initiative fordert, dass der Gemeinderat beauftragt wird, jährlich Unterstützungsbeiträge von bis zu 52000 Franken zu sprechen. Zudem sollte auf die Verzinsung des 820000-Franken-Darlehens, das die Gemeinde der Genossenschaft einst gewährte, verzichtet sowie die Amortisationspflicht von 20000 Franken pro Jahr bis 31. Dezember 2030 ausgesetzt werden. Alles in allem Forderungen, die die Genossenschaft vor dem Aus bewahren sollen.