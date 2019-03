Teufen: Initiative zur Rettung des Schiesssportzentrums für ungültig erklärt Die Volksinitiative zur Rettung des Schiessportzentrums ist mit 208 gültigen Unterschriften zwar zustande gekommen, musste aufgrund formeller Mängel jedoch nun für ungültig erklärt werden. Astrid Zysset

Die Zukunft des Schiessportzentrums Teufen ist nach wie vor ungewiss. Bild: Ralph Ribi

Überraschende Neuigkeiten in Sachen Schiesssportzentrum Teufen: Die Volksinitiative, welche am 25. Januar bei der Gemeindekanzlei eingereicht wurde und das Schiessportzentrum vor dem Aus bewahren sollte, gilt als ungültig. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Die 208 eingereichten Unterschriftenbogen wurden zwar von der Gemeindekanzlei geprüft und amtlich beglaubigt. Die nun bei der Gemeindekanzlei eingereichten Unterschriftenlisten enthalten jedoch lediglich die Namen der Mitglieder des Initiativkomitees, die Adressen hingegen nicht. Damit seien die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt, hält die Gemeinde in ihrem Schreiben fest. Diesbezügliche Abklärungen mit der Kantonskanzlei hätten zum Ergebnis geführt, dass diese Unterschriftenlisten als ungültig zu beurteilen sind. (gk)