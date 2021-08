Teufen Beliebtes Fotosujet: Der Höchfall kann bald wieder besucht werden Der eindrückliche Wasserfall bei Teufen ist seit einem Felssturz im Jahr 2016 nicht mehr erreichbar. Nun ist ein neuer Weg geplant.

Die grossen Gesteinsblöcke zeugen vom Felssturz. Bild: PD

Der im Gäbrisgebiet entspringende Rotbach bildet auf dem Gemeindegebiet von Teufen einen rund 20 Meter hohen Wasserfall. Doch der bei Wanderern und Fotografen beliebte Höchfall ist seit 2016 nicht mehr erreichbar. Ein Felssturz im steilen Tobel hatte damals den Weg unpassierbar gemacht. «Abklärungen haben ergeben, dass die Wiederherstellung des Weges an dieser geologischen heiklen Stelle nicht sinnvoll ist. Ein erstes Projekt beabsichtigte, das Naturschauspiel mit einem Hängesteg zugänglich zu machen», sagt Urs Kellenberger. Er ist bei der Gemeinde Teufen zuständig für die Infrastruktur und Werkbetriebe sowie den Tiefbau. «Der Kanton hat diese Lösung aber nicht gutgeheissen, was uns veranlasst hat, ein neues Projekt auszuarbeiten.» Der nach umfangreichen Abklärungen gefundene neue Weg umgeht das Felssturzgebiet westlich und führt in einem serpentinenartigen Zickzackkurs ins Tobel. Wie Fussspuren zeigen, haben einige Leute sich hier bereits selber einen Weg gesucht. Weil das Gelände steil und rutschig ist, sollen teilweise Sicherungsseile und Stufen angebracht werden. Allerdings bleibe ein Teil des Gebiets am Fuss des Wasserfalls auch in Zukunft abgesperrt, so Kellenberger.

«Es können jederzeit weitere Gesteinsblöcke herunterstürzen und die Gemeinde als Wegeigentümerin ist bei Unfällen haftbar.»

Urs Kellenberger. Bild: PD

Derzeit liegt das Projekt öffentlich im Gemeindehaus Teufen auf. Wenn keine Einsprachen eingehen, wird Anfang September eine erste Etappe von 150 Metern Länge erstellt. Diese führt südlich der Umfahrungsstrasse von der bestehenden Wanderwegverbindung zwischen Haslen und dem Kloster Wonnenstein auf einem Wiesenrücken bis zum Waldrand hinunter. Die zweite Etappe bis zum Rotbach soll im kommenden Frühjahr fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten werden durch Teilnehmer eines Wiederholungskurses des Zivilschutzes durchgeführt. Daher muss die Gemeinde lediglich die Material- und Maschinenkosten in der Höhe von ca. 25’000 Franken bezahlen. Sie übernimmt zudem den Unterhalt des Bauwerks. Dieser dürfte sich auch in Zukunft aufwendig gestalten, vermutet Urs Kellenberger. Im Frühjahr 2022 soll der Weg zum Höchfall wieder offiziell begehbar sein.