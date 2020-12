TEufen Als Antwort auf den Tunnel-Entscheid der Appenzeller Bahnen: IG Tüüfner Engpass kündigt neue Initiative an Braucht es einen zweispurigen Tunnel durch Teufen? Nach den Appenzeller Bahnen meldet sich nun die IG Tüüfner Engpass zu Wort. Sie möchte mit einem Volksbegehren der einspurigen Lösung zum Durchbruch verhelfen.

Wie die Appenzeller Bahnen künftig durch Teufen fahren, ist noch offen. Bild: David Scarano

Die Appenzeller Bahnen (AB), der Ausserrhoder Regierungsrat und der Teufner Gemeinderat blenden weiterhin alle Fakten, die gegen eine Doppelspur im Ortskern von Teufen sprechen, aus. Dafür legen sie neue Scheinargumente für ihr Projekt vor. Diese Kritik äussert die IG Tüüfner Engpass in einer Medienmitteilung. Sie reagiert damit auf die Ankündigung der AB, einen Doppelspur-Tunnel durch Teufen zu prüfen.

Neben dem Bahnunternehmen, dem Regierungsrat und dem Gemeinderat wurde vor zehn Tagen auch eine Vertreterin des Bundesamts für Verkehr für die Medienkonferenz aufgeboten, um der Botschaft Gewicht zu verleihen. Vordergründig scheine die Message der Projektoberleitung der Ortsdurchfahrt Teufen gut begründet zu sein, schreibt die IG. Mit dem Ingenieurbüro Rapp Trans AG und der Rhätischen Bahn RhB haben zwei externe Berater, die etwas von der Materie verstehen, das Ansinnen der Appenzeller Bahnen überprüft.

Fahrplanwechsel unter Verschluss

Schaut man sich gemäss der IG Tüüfner Engpass etwas genauer an, auf welcher Grundlage diese Prüfung stattfand, wird schnell klar, dass nur die gewünschte Bestätigung resultieren konnte. Es gibt 59 Fahrplanvarianten für den zukünftigen Betrieb der Appenzeller Bahnen. Die AB aber forciere gerade einmal zwei davon, die beide eine Doppelspur in Teufen bedingen, bemängelt die IG. Den externen Prüfern seien nur diese zwei Varianten unterbreitet worden, alle anderen Varianten hält die AB nach wie vor unter Verschluss. Schon Mitte August verlangte die IG Tüüfner Engpass von den AB und vom Regierungsrat, alle Fahrplanvarianten öffentlich einsehbar zu machen. Diese Anfrage wurde verschleppt und bis heute nicht einmal beantwortet. Vertrauensbildende Massnahmen sehen anders aus.

Die nun favorisierten Fahrplanvarianten dürften zudem selbst auf falschen Grundlagen basieren, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Sie würden nämlich Anschlüsse an einen SBB-Fahrplan 2035 vorsehen, der noch längst nicht in Stein gemeisselt ist. Für St.Gallen ergäben sich im Fernverkehr etliche Verschlechterungen, die heftigen Widerstand provozieren werden. Die Lage der Fernverkehrszüge St.Gallen–Zürich könnte sich also durchaus noch ändern. Basierend auf dem heutigen Planungsstand den Ortskern von Teufen auf Jahrzehnte hinaus zu verschandeln, käme nach Ansicht der IG einem Schildbürgerstreich gleich. Es gebe noch weitere Gründe, die gegen den Fahrplanentwurf der AB sprechen: In der Stadt St.Gallen haben die AB die Funktion eines Trams, weshalb hier schon lange ein verlässlicher Viertelstundentakt gewünscht wird. Die jetzt favorisierten Fahrpläne der AB verunmöglichen dies aber. Die Stadt als AB-Aktionärin dürfte hier noch ein Wörtchen mitreden.

Unterschriftensammlung könnte im Januar 2021 starten

Gar nicht erst thematisiert wurde gemäss der IG die Sicherheit im Ortskern. Durch den dichten Verkehr von Zügen in zwei Richtungen und sich stauenden Automobilisten, die abbiegen wollen oder aus einem Parkplatz fahren, würden unweigerlich zahlreiche unübersichtliche Situationen entstehen, die für die schwächsten Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich werden. Neben Fussgängerinnen und Fussgängern sind aufgrund der fehlenden Radstreifen im Dorfkern insbesondere auch Schülerinnen und Schüler auf Velos gefährdet. Die Erkenntnis der beiden externen Prüfer bestätigt auf den ersten Blick tatsächlich die Pläne der AB. Bei Lichte betrachtet basiert diese Expertise aber auf vielen falschen Grundlagen und ist deshalb schlicht wertlos.

Enttäuschend für die IG Tüüfner Engpass ist einmal mehr die Haltung des Gemeindepräsidenten an dieser Medienorientierung: Kein Wort kam von Reto Altherr zur ausgehebelten demokratischen Mitwirkung; kein Kommentar zum offenen Brief von FDP Teufen, Gewerbeverein Teufen und IG Tüüfner Engpass, in dem eine Neuansetzung der abgesagten Abstimmung über den Tunnel-Projektierungskredit gefordert wird. Regierungsrat Dölf Biasotto seinerseits übernahm ebenfalls einfach die Sicht der AB; den Willen, vernünftige Lösungsansätze zu finden, sucht man beim Kanton vergebens. Für die IG Tüüfner Engpass steht nach wie vor die Suche nach einer konstruktiven und demokratisch legitimierten Lösung im Vordergrund. Deshalb bereitet sie eine neue Volksinitiative für einen Objektkredit für einen einspurigen Tunnel vor. Die Unterschriftensammlung dafür könnte noch im Januar 2021 starten.