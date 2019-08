Wegen schwerwiegendem Mangel: Ausserrhoder Regierungsrat erklärt Teufner Teilzonenplan für nichtig Der Ausserrhoder Regierungsrat wirft dem einstigen Teufner Gemeindepräsidenten Walter Grob eine Falschbeurkundung vor. Von einer Strafverfolgung wird jedoch abgesehen. Astrid Zysset

Anfang Woche standen die Bauvisiere für das geplante Projekt an der Schützenbergstrasse in Teufen noch. Am Mittwoch wurden sie abgebaut. (Bild: Astrid Zysset)

Das Erstaunen bei Rechtsanwalt Thomas Stössel ist gross. «So etwas habe ich während meiner gesamten Laufbahn noch nicht erlebt.» Stössel ist Experte für Bau- und Immobilienrecht. Sein Mandant legte im Juli 2016 Rekurs bei der Regierung von Appenzell Ausserrhoden gegen den Teilzonenplan Gremm ein. Diese nahm nun mit Beschluss vom 16. August dazu Stellung: Auf den Rekurs werde zwar nicht eingetreten, da die Ansprüche verwirkt sind, doch der Fall werfe aufsichtsrechtliche Fragen auf, die von Amtes wegen zu behandeln sind. Das Urteil: Die Genehmigung des Teilzonenplans beinhalte einen schwerwiegenden Mangel. Er werde deshalb für nichtig erklärt. Eine Klatsche für den Teufner Gemeinderat respektive den damaligen Gemeindepräsidenten Walter Grob. Jener hatte gemäss der Ausserrhoder Regierung eine Falschbeurkundung vorgenommen.

Grob war während seiner Amtszeit 2010 bis 2016 öfters in Kritik geraten: Dies im Rahmen des Schiesssportzentrums-Debakels, der Entschädigungsaffäre, bei welcher einzelne Gemeinderäte umstrittene Weiterbildungen und unrechtmässige Entschädigungen ausbezahlt bekamen, wie auch bei der Erbschaft, bei welcher Grob ein Interessenskonflikt vorgeworfen wurde und weswegen er schlussendlich vom Amt zurücktrat.

Mit einer Umzonung fing alles an

Der Fall, um den es aktuell geht, nahm seinen Anfang im April 2014. Bauherr Claus Hilsdorf reichte beim Gemeinderat ein Gesuch zur Umzonung ein. Konkret ging es darum, dass er die Parzelle, auf der sein Wohnhaus steht, von der Kurzone in die Wohnzone W2b umzonen lassen wollte zugunsten eines Bauprojektes auf der Nachbarparzelle, an der Schützenbergstrasse. Diese Umnutzung beziehungsweise die Teilzonenplanänderung sollte im «geringfügigen Verfahren» erfolgen. Das bedeutet, dass kein Auflageverfahren durchgeführt wird, wenn die direkt betroffenen Grundeigentümer und die Mehrheit der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke sich mit dem Vorhaben einverstanden erklärten. Stössels Mandant ist Anstösser der Parzelle an der Schützenbergstrasse, allerdings kein direkter, wie ihm die Gemeinde sinngemäss mitteilte. Deshalb wurde ihm die Akteneinsicht im Mai 2015 verwehrt. Die Umzonung wurde vorgenommen und vom Kanton genehmigt. Die entsprechenden Entscheide seien Stössel nicht zugestellt worden, gibt jener an, weshalb sich sein Mandant in seinen Verfahrensrechten verletzt sah und Rekurs beim Regierungsrat einlegte. Das Begehren: Der Teilzonenplan sollte aufgehoben werden.

Genehmigung sei nicht möglich gewesen

Das Umzonungsgesuch wurde vom Gemeinderat am 16. Juni 2015 behandelt. Im Januar 2016 genehmigte schliesslich das Departement Bau und Volkswirtschaft den dazugehörigen Teilzonenplan. Und hier beginnt die Sachlage kompliziert zu werden: Gemeindepräsident und Gemeindeschreiber hielten gemäss Protokoll des Regierungsrates im November 2015 fest, dass der Teilzonenplan Gremm am 16. Juni 2015 vom Gemeinderat bewilligt wurde. Das hätte jedoch nicht gestimmt. An jener Sitzung hatte der Gemeinderat erst die Ausarbeitung eines solchen Plans in Auftrag gegeben. Eine Genehmigung wäre zu jenem Zeitpunkt gar nicht möglich gewesen. Es fehlte die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer, die gesetzlich vorgeschriebene Vorprüfung und der Planungsbericht.

Teilzonenplan wurde nie bewilligt

Der Abschluss der Planungsarbeiten erfolgte erst am 2. November 2015. Den daraus resultierenden Entwurf bekam der Gemeinderat jedoch nie zu Gesicht. Wie sich dem Protokoll weiter entnehmen lässt, gab er gegenüber dem Rechtsdienst der Kantonskanzlei an, dass er sich seit dem besagten 16. Juni nicht mehr mit dem Teilzonenplan Gremm befasst habe. Konkret hatte das Departement Bau und Volkswirtschaft also einen Teilzonenplan gutgeheissen, der im Gemeinderat nie behandelt wurde. Der Regierungsrat hält daher in seinem Beschluss fest, dass die Umzonung respektive der Teilzonenplan somit keine Rechtswirkung entfalten könne und nichtig sei.

Bei Vorsatz drohte fünfjährige Haftstrafe

Doch warum hielten Gemeindeschreiber und Gemeindepräsident schriftlich fest, dass der Teilzonenplan im Juni vom Gemeinderat genehmigt wurde? Für Rechtsanwalt Stössel gibt es nur eine Erklärung: «Der Gemeindepräsident hatte den Planungsbericht eigenmächtig auf den Juni 2015 rückdatiert und die Unterlagen beim Kanton eingereicht.» Ein Vorgehen, das Stössel bislang noch nicht untergekommen war. «Happig und unzulässig» nennt er dies. Und sein Vertrauen in ein rechtmässiges Verfahren durch eine Behörde würde in Zweifel gezogen.

Der Regierungsrat nennt in seinen Ausführungen keine konkrete Handlung, was Walter Grob falsch gemacht haben soll. Er spricht lediglich von einer Falschbeurkundung. Dem regierungsrätlichen Beschluss lässt sich die Mutmassung entnehmen, dass der Gemeindepräsident wohl davon ausgegangen sei, dass der Gemeinderat den Planentwurf vom 2. November 2015 ohnehin gutgeheissen hätte. Trotzdem sei das Vorgehen unzulässig. Auf eine Strafanzeige werde aber verzichtet, da keine Schädigungsabsicht erkennbar ist. Beamte, die vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurteilen, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft.

Walter Grob wollte auf telefonische Anfrage hin keine Stellung zum Fall nehmen. Heute ist der Teufner Gemeinderat in anderer Besetzung aktiv. In einem offiziellen Statement zum regierungsrätlichen Entscheid lässt der Rat verlauten: «Die von Amtes wegen erfolgte Aufhebung des Genehmigungsentscheids des Departementes Bau und Umwelt gilt es zu analysieren. Dies unter dem Aspekt der Rechtssicherheit und unter Abwägung des Verhaltens ehemaliger Behördenmitglieder. Die betroffenen Kommissionen und der Gemeinderat werden den Entscheid aufarbeiten.»

Bauherr Claus Hilsdorf wollte sich ebenfalls nicht zum vorliegenden Fall äussern – zumindest solange ihm nicht alle Entscheide schriftlich vorliegen. Die Visiere an der Schützenbergstrasse wurden vergangenen Mittwoch wieder abgebaut.