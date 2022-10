Tanzaufführung Eine Reise zum Mond und zurück: Aufführung in der Tanzschule Karin Graf in Teufen Eine Kinderschar sowie eine Erwachsenengruppe traf sich zur jährlichen Tanzaufführung der Tanzschule von Karin Graf in Teufen. Getanzt wurde eine Geschichte aus dem All – inklusive eines Besuchs von Marsmenschen.

Die Bühne wirkte wie ein Blick ins Weltall. Bild: PD

In vielen Stunden haben die sieben verschiedenen Tanzgruppen ein kreatives Programm in fantastischen Kostümen einstudiert. Die Freude am Tanz, der Zusammenhalt in der Gruppe und soziales Denken und Handeln stehen gemäss einer Mitteilung bei der Tanzschule von Karin Graf in Teufen im Vordergrund. Bei fetziger Musik entführten die über 70 Mitwirkenden anlässlich der jährlichen Aufführung das Publikum auf eine Reise durchs All.

Zu Beginn erforschten Wissenschafter der Nasa den Weltraum. Sie stellten sich die Frage: Gibt es Leben da draussen? In den tausenden, geheimnisvollen Galaxien gibt es viel zu entdecken. In naher Zukunft prägen tanzende Roboter den Alltag und kämpften mit Energiemangel. Am lichten Himmel schwebten die Wolkenkinder einmal ruhig, einmal stürmisch über die Bühne und wurden vom Winde verweht. Dazu gesellten sich Kinder, die wie Sternschnuppen durch den Kosmos hüpften. Über all diese Ereignisse am Himmel wunderten sich die Wissenschafter. In einer turbulenten Zeit von Neuentdeckungen erblickten sie ein Ufo, dieses steuerte direkt auf die Erde zu. Grüne, dreiäugige Marsmenschen belagerten die Erde, erkundeten und studierten die einzigartige Vielfalt von Bäumen, Blumen, Tieren und trafen auch auf die geschäftigen Menschen. (pd)