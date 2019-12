Ein Stück über einen Kaminfeger, der auch ein bekannter Dichter war Am kommenden Wochenende lebt in der Stuhlfabrik Herisau zum dritten Mal die bekannte Figur des Chemifeger Bodemaa auf.

Philipp Langenegger hat sich lange mit dem Leben Jakob Hartmanns auseinandergesetzt. Bild: PD

Hinter dem Pseudonym Chemifeger Bodemaa verbirgt sich Jakob Hartmann (1876-1956) von Wienacht. Er gehört zu den bedeutendsten Appenzeller Dichtern. Der Urnäscher Philipp Langenegger liest in den drei Vorstellungen am kommenden Wochenende in der Stuhlfabrik Herisau wenig bekannte und teils sogar unveröffentlichte Texte des Autors. Sie stammen aus dem Haus von Melina Langenauer-Oertle in Rehetobel und gelangten 2015 in die Ausserrhoder Kantonsbibliothek. Langenegger hat dort in monatelanger Kleinarbeit den Nachlass gesichtet und geordnet.

Schon seit längerer Zeit befasst sich der Schauspieler mit den Werken von Jakob Hartmann und ist fasziniert von dessen Schaffenskraft. «Er verfasste unzählige Theaterstücke, Zeitungsartikel, Vorträge, Briefe und Tagebücher.» Die Texte habe er neben seiner täglichen Arbeit als Kaminfeger geschrieben, so Langenegger.

«Auf manchen Blättern sind sogar noch russige Fingerabdrücke zu sehen.»

Das Werk Hartmanns sei auch als Zeitzeugnis von Bedeutung, so Langenegger weiter. «Die Beschreibungen von Alltagsszenen geben einen guten Einblick in das Leben jener Zeit. Er hat auch Bräuche beschrieben, die längst in Vergessenheit geraten sind.» Den Namen Bodemaa erhielt er übrigens vom bekannten Volkskundler Alfred Tobler aus Heiden im Rahmen einer launigen «Tauffeier» verliehen.

Bewegtes Leben eines Ruhelosen

Jakob Hartmann hat ein unstetes Leben geführt. «Insgesamt 17 Mal ist er umgezogen», weiss Philipp Langenegger. Die Kaminfegerlehre hat er in Basel gemacht, seine Gesellenzeit in Deutschland absolviert und später auf einem Hochseeschiff angeheuert. Noch vor der Jahrhundertwende kehrte er aber wieder in seine Heimat zurück. Die Auslandaufenthalte hatten sein Bewusstsein für die Schönheiten und Eigenheiten von Land und Leuten gestärkt, was er immer wieder in seine Texte einfliessen liess. Hartmann verhalf 1910 auch der Streichmusik Alder zum internationalen Durchbruch. Er, der sehr gerne sang, zauerte und tanzte, war vom Spiel der Urnäscher hingerissen und organisierte für sie ein Konzert in Stuttgart. Zahlreiche weitere folgten. Nicht ganz uneigennützig übernahm Jakob Hartmann dabei die Rolle des Ansagers und brachte bei dieser Gelegenheit auch gleich noch seine Schriften unter die Leute. Er übte zudem eine intensive Vortragstätigkeit aus, die ihn weit herumführte und seine Geschichten waren auf Radio Beromünster zu hören. Den Höhepunkt seines schriftstellerischen Schaffens markierte die Auszeichnung durch die Schweizerische Schillerstiftung im Jahre 1938.

Beliebte Kombination aus Lesung und Musik

Ein erstes Mal tauchte die Figur des Chemifeger Bodemaa in Langeneggers Programm «Vo Heeme» auf, das vor zwei Jahren erfolgreich Premiere feierte. Im Jahr darauf folgte «Chemifeger Bodemaa 2». Das dritte Programm heisse Blütenwiese, so der Schauspieler. «Ich habe aus den vielen schönen Textfundstücken einen Strauss gepflückt, den ich dem Publikum präsentiere.» Das Programm wird musikalisch untermalt durch die Streichmusik «Rond om de Säntis» mit Werner Alder, Maya Stieger und Peter Looser. Er habe für die neue Vorstellung einen breiten Querschnitt durch Jakob Hartmanns Schaffen ausgewählt. Entsprechend dessen Gefühlslage, die von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt reichte, gestaltet sich die Stimmung des Stücks. «Es hat Tiefgang und auch den einen oder anderen melancholischen Moment», sagt Langenegger. «Aber auch der träfe Humor kommt nicht zu kurz. Kurz: Es ist gute Unterhaltung.» Wie schon zu Lebzeiten hat Jakob Hartmann immer noch eine grosse Fangemeinde und die Besucher kommen manchmal von weit her. Auch diesem Grund wird das Stück im Januar zusätzlich im Basler Kleintheater Tabourettli aufgeführt.