Synode in Teufen Im Juli soll sie in Kraft treten: Synode stimmt der neuen Kirchenverfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell zu Nach fast vier Jahren Vorarbeit steht sie nun, die neue Kirchenverfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Die Synode hat sie am Montag in zweiter Lesung verabschiedet. In Kraft treten soll sie bereits im kommenden Juli.

Im September wird über eine Fusion zwischen der Kirchgemeinde Herisau (im Bild), Waldstatt, Schönengrund und Schwellbrunn abgestimmt. Bild: Archiv

Die neue Kirchenverfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell wurde an der Synode vergangenen Montag im Hotel zur Linde in Teufen in zweiter Lesung beraten. 40 Synodale waren anwesend. Diese hiess die neue Verfassung grossmehrheitlich gut. Noch gilt sie aber nicht; die Zustimmung an der landeskirchlichen Abstimmung vom 19. Juni vorausgesetzt, würde die neue Verfassung erst am 1. Juli in Kraft treten.

Vier Jahre wurde an dem Entwurf, welcher der Synode bereits anhand der Synopse Ende vergangenen Jahres zur ersten Lesung vorgelegt wurde, gearbeitet. Die Änderungen sind grundlegend. Die bisherige Kirchenverfassung stammt aus dem Jahr 2000. Die neue wird schlanker, übersichtlicher und ermöglicht zum ersten Mal auch Fusionen zwischen den einzelnen Kirchgemeinden. Sibylle Blumer, Präsidentin der Synode, in ihren einführenden Worten am Montag vor den Synodalen: «Die Kirche ist heute stärker gefordert denn je. Darum ist es wichtig, dass sie sich auch mit ihren Strukturen befasst.»

Sonderfall: Kantonsübergreifende Kirchgemeinden

Die neue Kirchenverfassung umfasst 49 Artikel. Und bereits beim zweiten war der Diskussionsbedarf gross. Darin wird festgehalten, dass es jedem Mitglied mit Wohnsitz in Ausserrhoden freisteht, in eine andere ausserrhodische Kirchgemeinde überzutreten. Problem nur: Die Kirchgemeinde Grub-Eggersriet umfasst rund 600 Mitglieder, welche auf st.-gallischem Kantonsgebiet wohnhaft sind. Bislang wurde diesen gemäss Gewohnheitsrecht ein Wechsel gestattet. Synodale Hansueli Nef (Kirchgemeinde Grub-Eggersriet) führte aus, dass ihm Fälle von Eggersrieter Bürgern bekannt sei, welche zur Heidler Kirchgemeinde gehören. Er legte einen Antrag vor, der die Formulierung in der neuen Verfassung dahingehend ändern wollte, dass es auch verlässliche Bestimmungen für die Eggersrieter Bevölkerung gegeben hätte. «Jedem Mitglied mit Zugehörigkeit zu einer Ausserrhoder Kirchgemeinde» soll ein Wechsel fortan gestattet sein, so Nef.

Die Synode hiess die neue Verfassung mit grosser Mehrheit gut. Bild: Astrid Zysset

Doch wohin fliessen dann die Steuern? Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux warf ein, dass es einen Staatsvertrag mit St. Gallen brauche. Jessica Kehl (Grub-Eggersriet): «Wir sind keine Saukerli. Wir haben Heiden immer Geld überwiesen.» Tapernoux entgegnete, dass die Gesetzeslage nicht zulasse, zu eruieren, welches Mitglied wie viel Steuern zahle. Eine von Kehl angeregte Offenlegung des Steuerbescheids könne man von den Mitgliedern nicht verlangen, so Tapernoux. Der Antrag Nefs wurde schliesslich knapp mit 17 Nein- zu 15 Ja-Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt. Das Gewohnheitsrecht für die Eggersrieter Bevölkerung wurde beibehalten.

Abweichende Bestimmung für Innerrhoden

Doch kaum war dieser Änderungswunsch abgelehnt, meldete sich Markus Ehrbar (Reute-Oberegg) zu Wort. In seiner Kirchgemeinde gebe es ein ähnliches Problem. Ebenfalls im Artikel 2 ist festgehalten, dass der Übertritt von Mitgliedern in Innerrhoden zu Ausserrhoder Kirchgemeinden ausgeschlossen sei. Eine Bestimmung, welche für die Kirchgemeinde Appenzell verankert wurde, die Situation in Reute-Oberegg jedoch ausser Acht liess. Der Kirchenrat zog deswegen die Formulierung in der Verfassung zurück und legte den Synodalen nahe, die ursprüngliche einst verworfene Fassung gutzuheissen, die besagt: «Für die Kirchgemeinden auf dem Gebiet des Kantons Appenzell Innerrhoden bleiben die abweichenden Bestimmungen des staatlichen Rechts vorbehalten.» Dieser Antrag wurde grossmehrheitlich angenommen.

Fusion ohne gültiges Reglement

Die übrigen Artikel in der Verfassung waren anschliessend unumstritten. Einzelne Änderungen bezüglich Formulierungen wurden abgelehnt, die Artikel im Schnelldurchlauf durchgewunken. Selbst solche, welche in der ersten Lesung zu hitzigen Diskussionen führten, gaben keinen Anlass mehr für Wortmeldungen. Umstritten war einst etwa Artikel 16, der besagt, dass der Kirchenrat einzelne Kirchgemeinden zur Zusammenarbeit zwingen kann, sollten sie nicht mehr in der Lage sein, ihre wesentlichen Aufgaben zu erfüllen.

Änderungen fanden erst wieder am Schluss bei den Übergangsbestimmungen Einzug. Ende September findet die Abstimmung über die Fusion der Kirchgemeinden Herisau, Schwellbrunn, Schönengrund und Waldstatt statt. Da zum Zeitpunkt der allfälligen Neugründung der Kirchgemeinde Hinterland noch kein gültiges Reglement vorliegt, welches die Anzahl Synodale regelt, wurde in den Übergangsbestimmungen festgehalten, dass alle neuen Mitglieder bis 2026 in ihrem Amt bleiben dürfen.