SVP AR tritt mit Hansueli Reutegger an An der Nominationsversammlung der SVP Appenzell Ausserrhoden setzt sich der Schwellbrunner Gemeindepräsident Hansueli Reutegger durch. Jesko Calderara

Die SVP AR setzt bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 auf Hansueli Reutegger. Der Schwellbrunner Gemeindepräsident und Kantonsrat erhält an der Nominationsversammlung im Restaurant Bären in Speicherschwendi 49 Stimmen. 11 Delegierte sprechen sich für Florian Hunziker aus. Mehr zum Entscheid der SVP in der Ausgabe

der Appenzeller Zeitung vom Samstag.