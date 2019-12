Suchaktion in Trogen: Polizeihündin Maika findet vermisste 86-jährige Frau Eine Polizeihündin hat am Donnerstagabend in Trogen eine vermisste Person gefunden. Die leicht verletzte Frau wurde ins Spital gebracht.

Polizeihündin Maika fand die vermisste Frau. Bild: PD

Am Donnerstagabend, kurz vor 20.40 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass eine 86-jährige Bewohnerin eines Wohnheims in Trogen vermisst werde. Sofort wurden die polizeilichen Massnahmen bezüglich eines Vermisstenfalles eingeleitet, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Freitag mit.

Eine Polizeipatrouille und ein Polizeihundeführer konnten die vermisste Frau kurz vor 22.00 Uhr mit Hilfe von Maika, einer erfahrenen Polizeihündin, ausfindig machen.

Die Vermisste befand sich in einiger Entfernung zum Wohnheim, in unwegsamem Gebiet, unterhalb eines Wanderweges. Aufgrund der Situation mussten Angehörige der Feuerwehr Trogen für die Personenbergung aufgeboten werden. Die Frau wurde anschliessend durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gefahren