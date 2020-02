Sturmfrei verursacht Wirbel an Mittagstischen von Herisauer Familien In Herisau war der Schulbesuch aufgrund des Sturms Sabine Anfang dieser Woche an drei Halbtagen freiwillig. Nicht alle hatten Freude an diesem Entscheid der Schulleitung.

Herisauer Eltern durften Anfang dieser Woche entscheiden, ob sie ihre Kinder durch den Sturm zur Schule schicken oder sie aus Sicherheitsgründen zu Hause behalten wollten.

Bild: SGT

«Juhui, wir haben am Nachmittag sturmfrei», dürften viele Herisauer Kinder am Montagmittag ihren Eltern verkündet haben. Im Schulrucksack ein Informationsschreiben der Schulleitung: Darin hiess es, aufgrund des Sturms Sabine sei der Unterrichtsbesuch am Montagnachmittag und den ganzen Dienstag freiwillig.

«Sie als Eltern entscheiden, ob ihr Kind den Unterricht besucht. Für den Schulweg sind Sie als Erziehungsberechtigte verantwortlich.»

Dieses Schreiben sorgte gemäss Aussagen von Eltern an vielen Mittagstischen für Wirbel und Diskussionsstoff. Hier Kinder, welche die unverhofften Freiheiten zum Spielen nutzen wollten, dort Mütter und Väter, die fanden, ein Schulbesuch sei zu verantworten. Andere Eltern wiederum waren verunsichert, ob sie ihre Kinder auf den Schulweg schicken sollten, angesichts der Gefahren, welchen sie dort allenfalls ausgesetzt wären.

Sturmspitzen zur Pausenzeit erwartet

Gefragt, warum man Ungewissheit und Unruhe in Kauf nahm und nicht wie einige Schulen im Kanton St. Gallen schon am Sonntag den Unterricht absagte, antwortet Herisaus Schulleiter Michael Häberli: «Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung des Sturmes hat die Schulleitung am Sonntag entschieden, normal in die Unterrichtswoche zu starten.»

Die Windspitzen seien für etwa zehn Uhr angekündigt gewesen. Die Lehrpersonen wurden daher angewiesen, die Pausen mit den Kindern im Schulhaus zu verbringen.

Ziegel vom Dach geweht

Am Montagvormittag seien dann Ziegel vom Dach der Schulverwaltung geweht worden. «In Absprache mit der Schulpräsidentin haben wir darauf die Variante mit dem freiwilligen Unterrichtsbesuch gewählt», sagt Häberli. Diese Lösung erforderte von den Lehrpersonen Flexibilität. «Sie waren frei darin, wie sie die Situation meistern, sprich den Unterricht gestalten wollten», sagt Häberli. In manchen Schulzimmern hatte die Lehrerin nur eine Handvoll Schulkinder zu betreuen, andere Klassen erschienen nahezu vollzählig zum Unterricht. Ein Thema einzuführen, wäre wenig sinnvoll gewesen, man habe ein Quiz zum Sturm durchgeführt oder Arbeiten fertig machen lassen, ist von Lehrpersonen zu erfahren. Wie viele Kinder zu Hause blieben, kann Häberli nicht sagen. Am Montagnachmittag seien es mehr als am Dienstag gewesen.

«Kein Herisauer Schulkind ist zu Schaden gekommen», betont der Schulleiter. Damit habe die Massnahme ihr Ziel erreicht, man würde bei einem nächsten derartigen Sturm ähnlich vorgehen.