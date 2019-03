Stuckaturen fallen in der Kirche von der Decke Bei der evangelischen Kirche in Gais steht die Innenrenovation an. Rund eine Million kostet sie. Einst war geplant gewesen, die Arbeiten erst in ein paar Jahren durchzuführen. Doch so lange kann nicht mehr gewartet werden. Astrid Zysset

Die Stuckaturen wurden 1753 an der Decke angebracht. An einzelnen Stellen haben sie sich mittlerweile aber gelöst. (Bild: Astrid Zysset)

«Eigentlich sieht sie noch gut aus», findet Esther Johnson, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gais. Gemeint ist damit die evangelische Kirche. Bei dieser stehen Sanierungsmassnahmen im Innenraum an. Aber eben: von Weitem betrachtet fallen keine Mängel auf. Erst aus der Nähe findet sich die Erklärung, warum Markus Nef, Bausekretär der Gemeinde, die Renovation gar als «akut» umschreibt: Am Sockel des Gebäudes finden sich Feuchtigkeitsschäden, das gesamte Gewölbe weist Verfärbungen auf und die grün gefärbten Stuckaturen des Rokoko, die 1753 an die Decke angebracht wurden, sind an einzelnen Stellen notdürftig gesichert. «Sie lösen sich vom Untergrund», führt Johnson aus. Einige Stuckaturteilchen fielen bereits zu Boden. Warum sie sich von der Decke lösen, darüber kann nur gemutmasst werden. Eine mögliche Erläuterung wäre, dass der Untergrund beim Befestigen zu wenig aufgeraut worden war. Die genaue Ursache für die Schäden konnte im Rahmen einer Voruntersuchung Mitte März nicht abschliessend geklärt werden. Weiter gebe es Hohlstellen im Deckengewölbe, die ausgebessert werden sollen, der Deckenputz müsse stellenweise neu befestigt werden und das Messmerzimmer soll renoviert werden.

Die letzte Innenrenovation der Kirche wurde 1969 durchgeführt. Und aus dieser Zeit stammen die Elektroanlagen, die Beleuchtung wie auch die akustischen Anlagen. «Es ist alles funktionstüchtig», betont Johnson. «Aber das alles so lange einwandfrei funktionierte, grenzt an ein Wunder.» Ersatzinvestitionen sollen getätigt werden. Ziel ist es, dass die Messmerin per Tablet Lautstärke und Beleuchtung regulieren kann.

Die Liste, was im Rahmen der Sanierung an Aufwendungen anstehen, ist lang. Trotzdem machen Johnson wie auch Nef deutlich, dass sich an der grundsätzlichen Erscheinung im Kircheninnenraum nichts ändern wird. Die Kirche wurde 1460 erbaut, später erweitert und 1780, nach dem grossen Dorfbrand, wieder aufgebaut. Heute steht sie unter Bundesschutz.

Aussenrenovation fand erst kürzlich statt

2016 wurde die Kirche aussen renoviert. Die Fassade sei in einem bedenklichen Zustand gewesen, erinnert sich Nef. Damals ging man noch davon aus, dass die Innenrenovation ein paar Jahre hinausgezögert werden könne. Doch die Voruntersuchung belegte, dass mit der Sanierung nicht gewartet werden dürfe. Insgesamt kostet sie 1,06 Millionen Franken. 230000 Franken würden im Rahmen von Beiträgen der nationalen und kantonalen Denkmalpflege gedeckt werden. 830000 Franken Aufwendungen teilen sich hälftig die Kirchgemeinde wie auch die politische Gemeinde. Letztere ist Besitzerin des Kirchengebäudes, die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde hat aber das uneingeschränkte Nutzungsrecht.

2020 soll der Baubeginn sein

Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Kredit bereits gutgeheissen. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde will an der Kirchgemeindeversammlung Ende April eine Konsultativabstimmung durchführen, um zu eruieren, ob die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Investition goutieren. Der Betrag selbst würde teilweise aus den bestehenden Rückstellungen und teilweise den Finanzreserven entnommen und ins Budget und die Erfolgsrechnung 2020 aufgenommen. In jenem Jahr sollen auch die Bauarbeiten stattfinden. Johnson rechnet mit einer Bauzeit von zehn Monaten. «Wir möchten gerne Ende Februar beginnen, damit wir pünktlich zur Adventszeit den regulären Kirchenbetrieb wieder aufnehmen können.»

Ausweichen in eine andere Kirche während Bauzeit

Ein Kirchenbetrieb während der Bauzeit ist nicht möglich, da ein Flächengerüst aufgestellt werden muss. Teile der Orgel müssen weichen, sämtliche Kirchenbänke werden eingelagert. Ausweichmöglichkeiten für die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde finden sich in der katholischen Kirche Gais oder in der benachbarten reformierten Kirche Bühler.