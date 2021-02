STRASSENSICHERUNG «Der jetzige Zustand weist keine Sicherheit mehr auf»: In Walzenhausen sind zwei Stellen der Kantonsstrasse teils gesperrt Über den Verlauf der letzten zwei Wochen musste das kantonale Tiefbauamt zwei Stellen der Kantonsstrasse in Walzenhausen sichern. Die talseitige Fahrbahnspur ist an beiden Abschnitte gesperrt.

Das kantonale Tiefbauamt hat in Walzenhausen bereits Massnahmen eingeführt, um die Strassenrände zu sichern. Benjamin Manser

Am Freitag, 5. Februar, kam es bei der ehemaligen Deponie Heldholz vor dem Ortsteil Lachen in Walzenhausen zu Erdrutschungen bis an den Rand der Kantonsstrasse. Bruno Fronebner, Abteilungsleiter Strassenunterhalt vom Departement Bau und Volkswirtschaft, erklärt:

«Auslöser für die talseitige Schlammlawine waren die grossen Wassermengen der Schneeschmelze und der anhaltende Regen der letzten Tage.»

Als Sofortmassnahme, um den ungesicherten Strassenrand vom Verkehr zu entlasten, sei die Fahrbahn auf der Talseite gesperrt worden. Der Verkehr wird seitdem mittels einer Lichtsignalanlage einspurig auf der Bergseite geführt.

Sanierungsprojekt vorgezogen

Von einer provisorischen Strassensicherung sieht das kantonale Tiefbauamt ab. PD

«Gefährlich ist der Strassenrand nicht», sagt Fronebner. «Allenfalls gefährdet.» Für den beschädigten Abschnitt besteht bereits ein baureifes Sanierungsprojekt mit einer Stützmauer, das ab 2022 realisiert werden sollte. In den letzten 30 Jahren wurde der Strassenrand regelmässig durch einen Geologen überwacht und die Sicherheit der Anlage geprüft. Er musste mehrmals instand gestellt werden.

Das kantonale Tiefbauamt sieht daher von einer provisorischen Strassensicherung ab und zieht die Umsetzung des Projektes vor. Die Bauarbeiten werden möglichst schnell ausgeschrieben. Der Start ist aber noch unbestimmt. «Es sollte eine Frage von wenigen Monaten sein», sagt Fronebner. Bis dann werde die Situation laufend beobachtet. Insgesamt werden die Arbeiten mindestens zwei Bausaisons dauern.



Nicht die erste Strassensicherung

Am Strassenrand wurden Deformationen und eine teils erodierte und abgerutschte Böschung festgestellt. Kapo AR

Dies ist die zweite Strassensicherung, die innert zwei Wochen in Walzenhausen realisiert werden musste. An der Kantonsstrasse Walzenhausen – St.Margrethen im Ortsteil Aeschi hat das kantonale Tiefbauamt am Donnerstag, 28. Januar, Deformationen und eine teils erodierte und abgerutschte Böschung am Strassenrand festgestellt. Er sei sofort auf die Standfestigkeit geprüft worden. In einer Medienmitteilung der Kantonskanzlei hiess es:

«Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der jetzige Zustand keine Sicherheit mehr aufweist.»

Der Schwerverkehr und das Postauto fahren aufwärts beim Kreuzen mit dem entgegenkommenden Verkehr notgedrungen am talseitigen ungesicherten Strassenrand. Das Tiefbauamt hat umgehend Baumassnahmen zur Sicherung des Strassenrandes eingeleitet. Damit die Strasse schnell wieder in beide Richtungen befahrbar wird, kommt ein einfaches Sicherungssystem zum Einsatz. Die Strasse erhält so wieder ein standfestes Bankett. Seit Montag, 1. Februar, muss der Verkehr im Einbahnregime mit einer lokalen Umfahrung über Leuchen und Heldstadel geführt werden.

«Das es in Walzenhausen gerade zwei Strassensicherungen innert Kürze benötigt ist Zufall», versichert Fronebner. Weitere Strassenabschnitte bei welchen Sicherungsmassnahmen getroffen werden müssen seien ihm heute nicht bekannt.