erklärt Elektronische Steuererklärung, Landwirtschaftssteuern oder Meldepflicht für Arbeitslose: Darum geht es in der Innerrhoder Steuerrevision Die geplante Steuerrevision in Appenzell Innerrhoden hat es in sich. Sie behandelt Bundesrecht und kantonale Anpassungen. Am 24. Oktober wird der Grosse Rat darüber diskutieren. Das sind die wichtigsten Punkte.

Manche Steuererklärungen in Innerrhoden sollen künftig vollständig elektronisch möglich sein. Bild: Keystone

Die letzte Innerrhoder Steuergesetzrevision ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. An der Urne beschloss das Stimmvolk im Sommer 2020 unter anderem eine Steuersenkung für Unternehmen. Nun stehen die nächsten Änderungen an, denn Bundesrecht muss übernommen werden. Bei dieser Gelegenheit will die Standeskommission weiteren Bedürfnissen nachkommen. Sie schlägt mehrere Anpassungen vor, darunter eine gesetzliche Grundlage für die vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung.

An der Landsgemeinde sollen die Innerrhoderinnen und Innerrhoder abstimmen, davor wird der Grosse Rat am 24. Oktober die Teilrevision beraten und verabschieden.

Neben der Übernahme von Bundesrecht sollen eine Freigrenze für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen sowie eine Meldepflicht für Leistungsabrechnungen der Arbeitslosenkassen eingeführt und die ergänzende Vermögenssteuer abgeschafft werden. Die Standeskommission will ausserdem kantonale Grundlagen für mehr Digitalisierung schaffen. Die grösste Änderung dürfte sein, dass Steuerpflichtige bald ihre Steuererklärung vollständig elektronisch einreichen könnten. Daneben werden kleinere Korrekturen im Gesetz vorgenommen.

Bisher konnte die Steuererklärung bereits am Computer ausgefüllt, musste jedoch gedruckt und von Hand unterzeichnet eingereicht werden. Durch eine neue Regelung auf Bundesebene müssen die Kantone bis spätestens 1. Januar 2024 die vollständig elektronische Einreichung ermöglichen. Gegenwärtig geht die Standeskommission davon aus, dass dieser Zeitplan lediglich für Einkommens- und Vermögenssteuerdeklarationen realistisch ist.

Das entsprechende Gesetz muss Anforderungen des Bundes erfüllen, namentlich muss garantiert sein, dass die übermittelten Daten von der richtigen Person stammen und während der Übertragung nicht verändert wurden. Auch nachträgliches Ändern soll nur dann möglich sein, wenn dies feststellbar wird. Gemäss Bundesgesetz würde eine elektronische Bestätigung anstelle einer physischen Unterschrift gelten.

Darüber hinaus soll die Standeskommission gemäss Gesetzesentwurf berechtigt sein, die Details näher zu definieren, beispielsweise, für welche Steuerarten die elektronische Einreichung möglich ist. Die Standeskommission muss finanzielle Einschränkungen beachten.

Die elektronische Übermittlung soll ausserdem beidseitig funktionieren: Auch die Steuerbehörde soll Dokumente an Steuerpflichtige elektronisch übermitteln können. Die Empfangenden müssten vorgängig ihre Zustimmung geben.

Wenn Steuerpflichtige künftig ihre Steuererklärung digital einreichen, bedarf es einer Regelung darüber, wie Daten elektronisch erfasst und aufbewahrt werden. Eine moderne Verwaltung verlange eine zunehmend papierlose Arbeitsweise, so die Standeskommission in der Botschaft. Die Standeskommission will per Gesetz definieren, unter welchen Umständen ausschliesslich elektronische Daten gleichbedeutend sind wie Daten in Papierform. Das Gesetz regelt auch die Organisation, die Vernichtung der Originalunterlagen, die Aufbewahrungsdauer und die Löschung der Daten. Dabei sind die Regeln des Datenschutzes einzuhalten.

Grundsätzlich werden Vermögenssteuern auf Grundlage des Reinvermögens berechnet. Wer aber landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke besitzt, bezahlt Steuern auf den tieferen Ertragswert, sofern Besitz landwirtschaftlich genutzt wird. Wird der Besitz aber verkauft oder umgenutzt, wird mit der ergänzenden Vermögenssteuer nachbesteuert. Nur drei weitere Kantone kennen heute diese Steuer. St.Gallen hatte sie Anfang 2021 abgeschafft, Thurgau bereits 2014. Auch die Standeskommission schlägt vor, die Steuer ersatzlos abzuschaffen.

Unter anderem sei die ergänzende Vermögenssteuer schwierig zu berechnen: Sie ist der Durchschnitt zwischen dem Ertrags- und dem Steuerwert über die vergangenen 20 Jahre. Dazu sei die Erhebung komplex, der Aufwand stehe nicht immer im Verhältnis mit den Steuereinnahmen. Auch sehe die Standeskommission nicht ein, weshalb Landwirtinnen oder Landwirte das Privileg der tieferen Ertragswertbesteuerung haben, es aber nachträglich aufgehoben wird. Steuerausfälle seien keine zu erwarten, da die Bestimmung in den letzten Jahren nicht angewandt wurde.

Künftig sollen Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen keine Steuern bezahlen, wenn sie weniger als 20'000 Franken Gewinn verzeichnen. Das gilt, wenn die Gewinne ausschliesslich und unwiderruflich den Vereinszwecken gewidmet sind. Das schlägt die Standeskommission vor, eine solche Freigrenze gilt seit 2017 auf Bundesebene. Rund sechs Körperschaften hätten in den letzten Jahren von einer solchen Freigrenze profitiert. Darum rechnet die Standeskommission mit Steuerausfällen von einigen tausend Franken.

Seit Juli 2021 müssen Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung Daten zur Arbeitslosenentschädigung an andere Behörden wie Steuerämter bekanntgeben. Damit das auch in Innerrhoden möglich wird, will die Standeskommission eine entsprechende Regelung schaffen. Dies soll dem Steueramt die Prüfung der Steuerdeklarationen erleichtern. Es wäre auch eine elektronische Datenübermittlung möglich, wenn das die IT-Ausstattung Innerrhodens erlaubt.

Infolge von Anpassungen des Steuerharmonisierungsgesetzes muss der Kanton drei Änderungen übernehmen. Er hat dabei keinen Gestaltungsspielraum. Etwa sollen Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose steuerfrei sein. Unternehmen sollen ausserdem Strafsanktionen grundsätzlich nicht mehr als geschäftsmässig begründete Aufwände deklarieren dürfen. Das Bundesgesetz sieht einige Ausnahmen vor. Auch die Aktienrechtsreform, welche das Parlament im Juni 2020 verabschiedet hatte, wird ins kantonale Recht überführt.

Gemäss Botschaft der Standeskommission werde sich die Vorlage wenig auf die Steuereinnahmen von Staat, Bezirken und Gemeinden auswirken.