Steuergesetzrevision «Mittelstand wird abgespeist»: SVP fordert höhere Abzüge für Versicherungsprämien Die Ausserrhoder Regierung will im Rahmen der Teilrevision des Steuergesetzes den Abzug für Versicherungsprämien von 2000 auf 2400 Franken erhöhen. Das ist der SVP-Fraktion zu wenig.

Finanzdirektor Paul Signer wird bei der Teilrevision des Steuergesetzes gefordert sein. Bild: David Scarano

In seiner nächsten Sitzung am 31. Oktober befasst sich der Ausserrhoder Kantonsrat mit der Teilrevision des Steuergesetzes. Der Regierungsrat schreibt zwar, dass diese in erster Linie den formellen Nachvollzug von Bundesrecht zum Ziel habe. Doch die Vorlage wird zu reden geben – nicht nur wegen der heftig umstrittenen Neuverteilung der Gewinnsteuererträge zwischen dem Kanton und den Gemeinden.

Vergleich mit St.Gallen

Für die SVP-Fraktion fällt die vom Regierungsrat vorgeschlagene Erhöhung des Abzugs für Versicherungsprämien zu gering aus. Sie fordert nun eine Erhöhung des Abzugs für Versicherungsprämien. Wie die Partei in ihrer Medienmitteilung schreibt, steigen die Krankenkassenprämien jährlich und somit auch die Fixausgaben. Dennoch kann laut SVP bislang bei den Steuern nur ein maximaler Betrag von 2000 Franken abgezogen werden. Bei der Teilrevision des Steuergesetzes bringt der Regierungsrat in der ersten Lesung den Vorschlag ein, den Abzug minimal auf 2400 Franken zu erhöhen. Der SVP ist dies zu wenig und verweist auf den Nachbarkanton St.Gallen. Dort könne ein Abzug von 3200 Franken gemacht werden.

Erhöhung auf 2900 Franken gefordert

Die Partei schreibt, dass die günstigste Variante der Grundversicherung im 2023 für Einzelpersonen bei rund 2850 Franken liegt.

«Es kann nicht sein, dass nicht einmal das Minimum der Fixausgaben abgezogen werden kann und der Mittelstand mit dieser kleinen Erhöhung abgespeist werden soll.»

Man wolle aber nicht über das Ziel hinausschiessen und die Staatskassen übermässig belasten. Die SVP AR sei deshalb für den Mittelweg und fordert eine Erhöhung des maximalen Abzugs auf 2900 respektive 5800 Franken für Ehepaare. Mit diesem Schritt sei sichergestellt, dass vor allem der Mittelstand, welcher nicht von Prämienverbilligungen profitiert, etwas entlastet werde. Dies auch im Wissen, dass die jährlich steigenden Prämien, diese moderate Erhöhung bereits in ein bis zwei Jahren wieder übersteigen werde.