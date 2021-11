Sternenwoche Unicef Wie 500 Schlüsselanhänger Kindern in Brasilien helfen: Appenzeller Schülerinnen und Schüler stellen ihr Projekt vor Am Freitag fand die Pressekonferenz der Klasse 6c der Primarschule Appenzell zu ihrem Beitrag zur Sternenwoche statt. Wie vergangenes Jahr schon organisierten die Kinder die Sammelaktion selbst.

Ein Abschiedsfoto mit Andrew Bono. Bild: Elia Fagetti

Zur Begrüssung sang die Klasse. Video: Elia Fagetti

Bis kurz vor ihrer ersten Medienkonferenz bewerfen sich die Kinder noch mit den ersten Schneebällen des Winters auf dem Pausenhof. Um halb elf versammeln sie sich in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Hofwies. Sie stellen ihre Sammelaktion vor. Mit dem Verkaufen von Schlüsselanhängern wollen die Appenzeller Schülerinnen und Schüler Kindern in Brasilien eine Schulbildung ermöglichen.

Eine umfangreiche Pressemappe begleitet die Veranstaltung. Darin finden sich neben Porträts der Klasse und Schule ein Beschrieb der Sammelidee, Angaben zur Aktion und auch ein Ablauf der Pressekonferenz. Hinzu kommt eine Sonderbeilage der «Schweizer Familie» mit dem Titel «Ein Recht auf Bildung». Zuerst werden die Zuschauer, darunter Kinderliedautor Andrew Bond, der kantonale Bildungsdirektor Roland Inauen und der Schulratspräsident Daniel Brülisauer, begrüsst, danach stellen die Kinder ihr Projekt vor.

Seit 2004 helfen Kinder Kindern

Der Verkauf der Schlüsselanhänger ist Teil der Sternenwoche, wie das Projekt heisst. Unicef und die «Schweizer Familie» hatten es vor 17 Jahren ins Leben gerufen. Dabei wird vom 20. November bis zu Weihnachten Geld für einen guten Zweck gesammelt. Die Aktion ist von und für Kinder gemacht. Dieses Jahr liegt der Fokus auf Südamerikas grösstem Land: Brasilien. Mit der Coronapandemie ist in der Schweiz das Homeschooling via Laptop und PC gang und gäbe geworden. In einem armen Land wie Brasilien könne sich das nicht jede Familie leisten. Manche Kinder müssen für ihre Bildung einen langen Schulweg auf sich nehmen. Das gesammelte Geld solle Abhilfe verschaffen.

Brasilien ist ein Land mit einer grossen und jungen Bevölkerung. Fast jede vierte Person der 205 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer ist unter 15 Jahre alt. Abseits der Ballungszentren Rio de Janeiro und São Paulo lebt die Bevölkerung weit voneinander entfernt. Viele Orte sind nur mit dem Flugzeug oder dem Boot erreichbar. Die fehlende moderne Infrastruktur verstärkt die Distanz zwischen den Menschen weiter.

Bekannter Gast: Bond, Andrew Bond

Zu Gast ist der bekannte Kinderliedautor Andrew Bond. Sein Jahrgang ist 1965, erzählt eines der Kinder. Er wohne ausserdem im Kanton Zürich auf einem Bauernhof. Danach beginnen die restlichen Kinder den Autor mit Fragen zu löchern. Jemand fragt: Wie bist du auf die Idee gekommen, Kinderlieder zu schreiben? Ausholend beginnt Bond zu erzählen. Er sei im Norden Englands aufgewachsen, lebte kurze Zeit in Afrika und gründete schliesslich in der Schweiz eine Familie. Eines Tages stand er mit seinen Kindern in der Küche am Guetzlibacken. Er war sich sicher, dass es in der Schweiz Lieder übers Guetzlibache gibt. Fehlanzeige. Bond entschloss sich kurzerhand, die Lieder selbst zu schreiben.

Ein Schüler will wissen, was Bond für Hobbys hat. Er lacht. «Viele», sagt er. Er habe einen grossen Garten mit viel Gemüse und Obst, hinzu kommen Schafe und Hühner. Neben der Gärtnerei und Landwirtschaft wandert und spaziert Bond gerne. Neben den Kinderliedern komponiert er auch andere Musik und er ist Präsident eines Hilfswerks, das seine Eltern in Afrika aufgebaut haben.

Fragen an die Schülerschaft

Diese Schlüsselanhänger sind für fünf Franken zu kaufen. Bild: Elia Fagetti

Eine Frage stellt der Kinderliedautor Bond. Er will wissen, wie die Kinder auf die Idee mit den Schlüsselanhängern gekommen sind. Im Klassenrat hätten die Schülerinnen und Schüler Ideen diskutiert und sich einstimmig geeinigt, dass sie Schlüsselanhänger machen werden. Vergangenes Jahr hatten sie einen Spendenlauf veranstaltet. Dabei mussten die Schülerinnen und Schüler im Kreis laufen, und für jede Runde bekamen sie Spenden. Diese Aktion habe der Klasse gefallen und deshalb wollten sie heuer wieder bei der Sternenwoche dabei sein.

Vom 6. bis zum 10. Dezember stehen die Schüler während der Morgenpausen auf dem Pausenplatz Hofwies und in der Engelgasse in Appenzell. Bei ihnen können die Schlüsselanhänger zu fünf Franken pro Stück erworben werden. Am 8., 11. und 12. Dezember sind die Kinder im Dorf Appenzell unterwegs. Wer keine Gelegenheit hat, vorbeizuschauen, der kann sich bei Melanie Inauen unter dem E-Mail melanie.inauen@schulen.ai.ch melden.