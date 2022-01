Erster Vorschlag wurde abgelehnt Mit 15 Freiwilligen: Stein nimmt zweiten Anlauf zur Schulraumplanung Ende November schickte die Stimmbevölkerung die Baukredit-Vorlage zur Erweiterung und Sanierung der Primarschulanlage Stein an der Urne bachab. Doch wie geht es nun weiter? Ausgearbeitet wird nun ein zweites Projekt - in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.

Das Primarschulhaus in Stein muss erneuert und saniert werden. Wie und wann wird nun zusammen mit der Bevölkerung ausgearbeitet. Bild: PD

Es war ein herber Schlag für den Steiner Gemeinderat: Ende November lehnten die Bürgerinnen und Bürger seinen Vorschlag für die Schulraumerweiterung der Primarschule an der Urne ab. Da der Bedarf an zusätzlichem Schulraum jedoch ausgewiesen ist, soll nun ein neues Projekt ausgearbeitet werden - in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.

15 Freiwillige haben sich gemeldet, um bei der Sammlung verschiedener Ideen und Varianten mitzuwirken. Gemeindepräsident Siegfried Dörig zeigt sich auf Nachfrage hin zufrieden mit dieser Anzahl. «Es ist auch ein guter Querschnitt der Bevölkerung, der sich in dieser Gruppe abbildet.» So könnten möglichst alle Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Zeitplan ist noch offen

Siegfried Dörig ist Gemeindepräsident von Stein. Bild: Karin Erni

Mitte Februar treffen sich die Freiwilligen zusammen mit dem Gemeinderat das erste Mal. Der Prozess wird durch eine externe Fachperson begleitet. Wann erste Resultate vorliegen werden, ist offen. Dörig hofft, dass dies in eine paar Wochen der Fall sein wird. Darauf festlegen will er sich jedoch nicht. «Der Zeitrahmen hängt von den Ideen ab, welche diskutiert werden. Darum ist dieser bewusst offen gehalten.»

Die Möglichkeiten, was nun in Sachen Primarschulhauserweiterung umgesetzt werden kann, sind vielfältig. Sie reichen von einem komplett neuen Bauprojekt bis hin zu Provisorien und Übergangslösungen, bis das bestehende Schulhaus saniert ist.

Aufgrund des negativen Entscheids an der Urne kommt es nun allerdings auch zu Verzögerungen, bis der neue Schulraum sichergestellt sein wird. Wie wird dieser Zeitraum überbrückt? Dörig: «Da gibt es Ideen. Aber dazu will ich mich aktuell nicht äussern. Denn im Grunde gilt auch hier, dass diejenigen Überbrückungsmassnahmen umgesetzt werden, welche sich am besten mit dem neu gewählten Bauprojekt vereinbaren lassen.»

Kosten als Ursache für die Ablehnung?

Wegen steigender Schülerzahlen und einer in die Jahre gekommenen Infrastruktur plante die Gemeinde Stein, das bestehende Primarschulhaus zu sanieren und zu erweitern. Die Stimmbevölkerung konnte Ende vergangenen Jahres über einen Baukredit in der Höhe von 3,875 Millionen Franken an der Urne befinden. Die Ablehnung kam für den Gemeinderat überraschend. Gemäss Dörig könnten einerseits die Kosten, andererseits aber auch der Umstand, dass während des Schulbetriebs die Bauarbeiten hätten durchgeführt werden sollen, dazu beigetragen haben, dass das Volk das Projekt bachab schickte. Das Schulhaus ist mit Asbest belastet. Einige Eltern äussersten schon im Vorfeld der Abstimmung die Sorge, dass dieser Schadstoff während des Umbaus freigesetzt würde. Dieser Befürchtung hielt Dörig dagegen, dass die Arbeiten durch eine Spezialfirma in der Schulferienzeit hätte ausgeführt werden sollen.