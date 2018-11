Stefan Mross überlässt nichts dem Zufall

Der aus der Sendung "Immer wieder Sonntags" bekannte Moderator Stefan Mross ist am Schlagerfestival in Gais eingetroffen. Roger Fuchs spricht mit ihm über Veränderungen im Showbusiness. Dabei kündigt Mross für sein 30jähriges Bühnenjubiläum im 2019 eine neue CD an.