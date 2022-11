Stabsübergabe Wechsel im Stiftungsrat der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden: Auf Regula Eugster folgt Ernst Zingg Während acht Jahren war Regula Eugster aus Trogen Stiftungsratspräsidentin der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. Auf kommendes Jahr legt sie das Amt nieder. Sie lässt die Aufgabe mit einem weinenden und lachenden Auge hinter sich.

Ernst Zingg wird die Nachfolge von Regula Eugster antreten. Bild: Astrid Zysset

Es sei gut, wenn jetzt jemand Neues kommt, neuen Schwung reinbringt. Mit diesen Worten verabschiedet sich Regula Eugster von ihrem Amt als Stiftungsratspräsidentin der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. Acht Jahre lang hatte sie den Kontakt zur Pro Senectute Schweiz gepflegt, war Ansprechperson für die Geschäftsführung in Ausserrhoden, bereitete Sitzungen des Stiftungsrates vor und hatte ein offenes Ohr für die Teams in den Regionalbüros. Ende Jahr ist Schluss. Dann gibt sie das Amt an den einstigen Obergerichtspräsidenten Ernst Zingg weiter. Eugster:

«Es war eine schöne Zeit. Aber jetzt ist genug. Jetzt freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt.»

Die Zeit des Abschieds hat begonnen. Vergangenen Mittwoch fand im Hotel Krone in Speicher die letzte Sitzung des Stiftungsrates in bisheriger Besetzung statt. Noch bis Weihnachten will Eugster die Büros im Hinter-, Vorder- und Mittelland aufsuchen, um sich persönlich zu verabschieden. Momente, die «speziell» für sie sind, wie die Trognerin angibt. Doch sie waren absehbar.

Mit dem Rücktritt hat sie schon länger geliebäugelt. Vor zwei Jahren ging Geschäftsführer Markus Gmür in Pension. Sabrina Steiger übernahm die Leitung. Für Eugster war klar, dass sie die Pro Senectute nicht zu Zeiten grosser Veränderungen verlassen wolle. Mit Zingg als Nachfolger ist sie der Auffassung, dass sie nun ebenfalls «nicht einfach den Bettel hinschmeisst», sondern die Institution in guten Händen weiss.

Vor grossen Herausforderungen

Die vergangenen Jahre waren nicht immer einfach. Eugster selbst will nicht in der Vergangenheit kramen. Nur so viel lässt sie durchblicken: «Ich bin froh, dass ich das Boot heil durch die Wellen gebracht habe.» Die Pro Senectute kämpft heute an verschiedenen Fronten. Einerseits werden vom Bund ab 2022 nur noch 50 Prozent der Kosten der Sozialberatungen (ohne Beratungen in den Heimen) übernommen. Die übrigen 50 Prozent werden durch Spenden und mit Dienstleistungserträgen aus den Bereichen Hilfen zu Hause sowie Sport und Bildung gedeckt. Im Ausserrhodischen zahlen die Gemeinden einen Franken pro Einwohner und vom Kanton gibt es 20'000 Franken – diese Beiträge sind für die Beratungen von Heimbewohnerinnen und -bewohnern. Gemäss Eugster laufen nun Gespräche, um die Unterstützung durch die Gemeinden anzupassen, sodass sich die finanzielle Situation beruhigen kann.

Andererseits werden viele Kurse seit Corona nur noch schlecht besucht. Ob das Nachwirkungen der Pandemie sind oder ob das Angebot grundsätzlich überdacht werden muss, weiss Eugster nicht. Die Autofahrkurse wie auch die Infoveranstaltungen zu den finanziellen Auswirkungen eines Übertritts in ein Alters- und Pflegeheim stossen indessen auf reges Interesse.

Wertvolle Begegnungen gehabt

Viel zu tun für den Nachfolger. Ernst Zingg freut sich aber auf die Aufgabe. «Es tut gut, etwas Sinnvolles für ältere Menschen zu tun.» Seit einem Jahr ist er mittlerweile als Beisitzer im Stiftungsrat, lernte Abläufe und Strukturen kennen. Regula Eugster kam während ihrer Anfänge «von 0 ins Präsidium», wie sie selbst sagt. Sie arbeitete als Physiotherapeutin, als die Frühpensionierung lockte. Die Anfrage für das Stiftungsratspräsidium folgte prompt. Anfangs zögerte sie. Doch um die Erfahrungen, welche sie in diesem Amt machen durfte, ist Eugster heute froh. Besonders die Kontakte mit den älteren Menschen würden ihr nach dem Rücktritt fehlen, sagt sie. Innerhalb des Stiftungsrates und des Teams hätte es ebenfalls «wertvolle Begegnungen» gegeben. Dies alles hätten die Herausforderungen aufgewogen.

«Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge.»

Was sie nun mit der gewonnenen Zeit anfängt, weiss Eugster noch nicht. Untätig werde sie aber nicht. Sie ist nach wie vor in sozialen Gruppen wie dem Hospiz- und Entlastungsdienst AR aktiv. Dieses Engagement möchte sie ausbauen. Zudem habe sie Enkel, mit welchen sie sich beschäftigen will. Und: Die freie Zeit möchte sie vor allem flexibel nutzen, ohne einmal auf Sitzungsdaten und Problemlösungen Rücksicht nehmen zu müssen.