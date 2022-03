Staatsrechnung 2021 Appenzell Innerrhoden Wegen höheren Steuererträgen und Nationalbankausschüttung: Innerrhoder Rechnung 2021 schliesst deutlich besser ab als budgetiert Die Staatsrechnung von Appenzell Innerrhoden schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,5 Millionen Franken ab. Budgetiert gewesen war ein Aufwandüberschuss von 0,1 Millionen Franken. Ursächlich für das satte Plus sind unter anderem massiv höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern.

Die zusätzliche Gewinnausschüttung der Nationalbank hat wesentlich zum Besserabschluss der Innerrhoder Rechnung beigetragen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

In den vergangenen Jahren hatte sich Säckelmeister Ruedi Eberle bei der Schilderung der finanziellen Situation Appenzell Innerrhodens stets um einen meteorologischen Vergleich bemüht. Dieser Ausdrucksweise blieb er auch bei der Präsentation der Rechnung 2021 am Mittwochmorgen vor den Medien treu. «Wir haben eine stabile Wetterlage mit strahlend blauem Himmel», so Eberle. Die Staatsrechnung 2021 schliesst unerwartet gut ab. In der Erfolgsrechnung wird bei einem Aufwand von rund 184 Millionen Franken und einem Ertrag von 187,5 Millionen Franken ein operativer Gewinn von 11,8 Millionen Franken auf der ersten Stufe und auf der zweiten ein solcher von 3,5 Millionen Franken ausgewiesen. Die Rechnung fällt somit um rund 11,9 beziehungsweise 2,1 Millionen Franken besser aus als budgetiert.

Die Gründe für diesen Besserabschluss sind einerseits in einer um 2,5 Millionen Franken höheren Ausschüttung der Nationalbank zu finden, zum anderen in deutlich höheren Steuererträgen. Obwohl Landesbuchhalter Josef Manser ausführt, dass «durchs Band hinweg» die Steuereinnahmen gestiegen sind, ist vor allem die Summe an Grundstückgewinnsteuern aufgrund vieler Rechtsgeschäfte und hoher Kaufpreise «massiv höher» ausgefallen. Der Besserabschluss in der konsolidierten Rechnung ist wohl aber auch dem Umstand geschuldet, dass eher vorsichtig budgetiert wurde. Der Landesbuchhalter erinnert sich, dass bei der Budgeterstellung der Lockdown 2020 gerade erst vorüber und die Unsicherheit dementsprechend gross war. Das alljährliche Wachstum um zwei Prozent wurde nicht ins Budget 2021 aufgenommen.

Vorfinanzierung fürs Verwaltungsgebäude

Das gute Ergebnis auf Stufe 1, welches ein Plus von 11,8 Millionen Franken beinhaltet, wird vor allem dadurch auf 3,5 Millionen Franken reduziert, als dass eine Vorfinanzierung von 9,8 Millionen Franken für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes getätigt wurde. Für den Rahmenkredit, zu welchem die Landsgemeinde 2019 ihre Zustimmung gab, stehen fast die Hälfte der Gelder somit schon bereit. Weiter wurden in früheren Jahren gebildete Zusatzabschreibungen in der Strassenrechnung und Vorfinanzierungen in der Verwaltungs- und Strassenrechnung aufgelöst.

Der Ertragsüberschuss von 3,5 Millionen Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das per 31. Dezember 2021 rund 173 Millionen Franken betrug. Ohnehin ist die finanzielle Situation des Kantons gut. Wie Eberle ausführte, werde man ab 2023 wohl zum Geberkanton des nationalen Finanzausgleichs. Kantone mit einem Ressourcenindex über 100 Punkten gelten als ressourcenstark und müssen einen Beitrag an den Ressourcenausgleich leisten. Appenzell Innerrhoden war bislang immer knapp unter 100 Punkten (Budget 2022: 96.3). 2023 dürfte sich dies ändern. Gemäss Landesbuchhalter Josef Manser sei dies aber zu verkraften. «Wir sind auf die Einnahmen aus dem Finanzausgleich nicht mehr im selben Mass angewiesen wie noch vor zehn Jahren.»

Alle Investitionen selbst finanziert

Die Nettoinvestitionen 2021 von insgesamt 14,3 Millionen Franken konnten vollständig aus den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Budgetiert gewesen waren eigentlich solche im Umfang von 32 Millionen Franken. Doch der Verzicht auf die Realisierung des Projekts Ambulantes Versorgungszentrum Plus (AVZ+), die verschobenen Brandschutzmassnahmen im Gymnasium wie auch die Verzögerungen bei der Osterweiterung Ökohof redimensionieren die Summe. Auch der verzögerte Zahlungsfluss beim Hallenbad macht sich bemerkbar. Trotzdem spricht Eberle nach wie vor von einer hohen Investitionstätigkeit, welche der Kanton vorweise. «Wir haben 2021 etwa gleich viel investiert wie 2020.»

Säckelmeister Ruedi Eberle anlässlich der Medienkonferenz. Bild: ASZ

Der Selbstfinanzierungsgrad, welcher das Ausmass der Finanzierung aus eigener Kraft angibt, beträgt 126 Prozent. Angesichts der grossen Ausgaben umschreibt Manser diesen als «herausragend». Ihn bei geringer Investitionstätigkeit kleinzuhalten, sei weniger eine Herausforderung.

Steuersenkung in Sicht?

Die solide Finanzbasis, auf welche der Kanton bauen kann, weckt auch Begehrlichkeiten. Säckelmeister Ruedi Eberle rechnet mit einer Forderung nach einer Steuersenkung in naher Zukunft. Konkret zu dieser äussern, will er sich jedoch nicht. Er gibt lediglich zu bedenken, dass die Balance zwischen den Ansprüchen gehalten werden müsse. Will heissen: Man wolle nicht Geld einziehen, welches der Staatshaushalt nicht braucht. Andererseits gebe es viele Faktoren, welche die Finanzsituation kurzfristig ändern können. «Uns ist eine verlässliche Finanzpolitik, welche auf Nachhaltigkeit setzt, wichtig.»