Auszeichnungen Jahrzehntefunktionär, Nachwuchssportlerin und Verein: An der Ausserrhoder Sportehrung wird auch das Umfeld gewürdigt An der Ausserrhoder Sportehrung wird Antonio Romano vom FC Bühler als Sportförderer des Jahres ausgezeichnet. Leichtathletin Antonia Gmünder ist Nachwuchssportlerin 2021 und der TV Gais der Verein des Jahres. Ausgezeichnet wurden zudem zahlreiche Medaillengewinner.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler posieren zum Erinnerungsbild. Bild: Erich Brassel

«Unser Kanton hat sich im vergangenen Jahr in einem sehr guten sportlichen Licht präsentiert», sagte Roman Hasler, Leiter der Abteilung Sport. Er richtete seine Begrüssung an die «Ausserrhoder Sportfamilie». 80 Personen hatten sich am Freitag zur Auszeichnungsfeier in der Mehrzweckanlage Walzenhausen eingefunden: nebst den Geehrten waren es Trainer, Funktionäre, politische Vertretungen und Gäste.

Zeit und Leidenschaft investiert

Für Kantonsratspräsidentin Claudia Frischknecht schloss sich ein Kreis: Vor einem Jahr war diese Ehrung ihr erster Amtsanlass gewesen, nun stellte sie ihren letzten öffentlichen Auftritt dar. «Auch ohne direkte Beteiligung ist die Freude über die Leistungen der Athleten und Athletinnen gross.» Frischknecht zeigte als Präsidentin des Appenzeller Blasmusikverbandes Parallelen auf zwischen Musik und Sport. Beide Sparten seien wichtig im kulturellen und sozialen Bereich. Bei beiden werde viel Zeit und Leidenschaft investiert. «Helfen wir mit, beiden Bereichen Sorge zu tragen!»

Gratulationen per Videobotschaft

Die fast 40 Sportlerinnen und Sportler erhielten für ihre Podestplätze des Jahres 2021 ein Diplom und ein Energiepaket, das vom Heilpädagogischen Verein Rorschach zusammengestellt worden war. Die Ehrung wurde von zum Teil rührenden Videobotschaften umrahmt. Moderatorin Katerina Mistakidis führte Interviews. Eine Jury hatte die Gewinner von drei Spezialpreisen bestimmt. Antonia Gmünder, Leichtathletin im TV Teufen, wurde als Nachwuchssportlerin geehrt. Mit ihrem Willen, der Verbindung von Ausbildung und erfolgreichem Abschneiden im Sport sei sie ein Vorbild, sagte Rahel Bachmann als Vertretung von Migros Kulturprozent, welche die Spezialpreise finanzierte.

Die Nachwuchssportlerin des Jahres, Antonia Gmünder, zwischen Rahel Bachmann (Migros Kulturprozent) und Regierungsrat Alfred Stricker. Bild: Erich Brassel

Und bei der Ehrung des «Vereins des Jahres» führte Bachmann aus:

«Was wäre die Schweiz ohne Vereine? Sie haben grosse Bedeutung in der Nachwuchsförderung, in der Integration, für die Gemeinschaft.»

Rolf Frischknecht, Präsident des TV Gais, durfte diesen Check entgegennehmen. Der Spezialpreis als «Sportförderer» ging an Antonio Romano, den «Jahrzehntefunktionär». Es gebe wohl keinen Job im FC Bühler, den er noch nicht ausgeübt habe, wurde festgestellt.

Antonio Romano (FC Bühler) und Rolf Frischknecht (Präsident TV Gais) präsentieren ihren Sieger-Check. Bild: Erich Brassel

«Sie kochen, waschen, fahren»

Mit Applaus brachten die Anwesenden auch den Leuten Respekt entgegen, die hinter den Athletinnen und Athleten stehen und deren Leistungen ermöglichen. Roman Hasler nannte als Beispiele die Eltern. «Sie kochen, sie waschen, sie fahren. Sie haben Verständnis für lange Abwesenheiten von zuhause und müssen auch einmal eine schlechte Laune aushalten.» Alfred Stricker unterstrich ebenfalls die Bedeutung des sportlichen und familiären Umfelds:

«Dieses ist unterstützend und unverzichtbar. Sport betreiben, ist eine Schule des Lebens, weil man konsequent auf ein Ziel hinarbeitet, weil man mit Höhenflügen wie mit Niederlagen umzugehen hat.»

Der Regierungsrat freute sich über das Engagement der Politik für den Sport. Roman Hasler schloss sich ihm an. «Wir schätzen es, einen solchen Sportminister im Kanton zu haben.» (pd)