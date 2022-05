Sport Akrobatik-Trio gewinnt mit Ausserrhoder Sportschülerin Fabia Schloss die Kantonale Meisterschaften in Neuchâtel: «Sport nimmt in meinem Leben sehr viel Raum ein» Obwohl nicht alles nach Plan gelaufen ist, hat das Akrobatik-Trio während des Wettkampfs hochverdient die Kategorie Swiss 3 gewonnen. Fabia Schloss erzählt, wie sie diese Zeit erlebt hat.

Sport liegt der 13-jährigen Fabia Schloss einfach im Blut. In ihrer Familie ist sie nicht die Einzige, die von Sport fasziniert ist. Ihre Mutter fährt begeistert Fahrrad, ihr Vater joggt und ihr jüngerer Bruder spielt gerne Eishockey. So überrascht es auch nicht, dass die Ausserrhoderin bereits in jungen Jahren erfolgreich im Sport ist.

Am 3. April hat sie an der Kantonalen Meisterschaft in Neuchâtel gezeigt, was sie kann. Zusammen mit ihren zwei Freundinnen Emma und Lorena haben sie als Akrobatik-Trio des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil an diesem Tag eine anspruchsvolle Choreografie hingelegt und die Kategorie Swiss 3 gewonnen. Fabia Schloss erzählt, wie es ihr vor, während und nach dem Wettkampf ergangen ist.

Trainingsvorbereitungen liefen nicht wie geplant

Fabia Schloss, Sportschülerin. Bild: Felicitas Markoff

Bereits vor dem Wettkampf wurden die drei Mädchen auf die Probe gestellt. Fabia Schloss sagt: «Meine Freundin Lorena ging drei Wochen vor dem Wettkampf in ein Skilager und verletzte sich unglücklich am Knie. Und auch Emma reiste eine Woche vor dem Wettkampf ins Skilager. Dazwischen wurde ich auch noch krank und musste eine Woche aussetzen.» Zum Glück konnten die drei Mädchen ein Tag vor dem Wettkampf trainieren. Im Alltag trainiert die Herisauerin aber um einiges mehr. Sie sagt:

«Ich trainiere viermal in der Woche. Das entspricht knapp 14 Stunden.»

Für eine 13-Jährige kann so viel Training ganz schön viel sein. Schule und Sport unter einen Hut zu bringen, ist dabei nicht ganz einfach. Die Herisauerin besucht jedes Training direkt nach der Schule. Und weil sie im Rahmen der Sportschule Appenzellerland in Herisau die Sekundarschule besucht, turne sie rund vier Stunden zusätzlich. Die Freude zum Sport teile sie mit ihrer Freundin Lorena, die die Talentschule in St.Gallen besucht. Der Trainer Beat Hefti aus der Sportschule Appenzellerland unterrichtet die 13-Jährige in Ausdauer und Kraft. Die junge Ausserrhoderin lebt wahrlich für den Sport. Auch ihre Mutter Miranda Schloss bestätigt das und sagt: «Wenn sie krank zu Hause im Bett liegt und keinen Sport machen kann, geht es ihr nicht gut.» Und Fabia Schloss sagt:

«Sport nimmt sehr viel Raum in meinem Leben ein.»

Die junge Ausserrhoderin kann sich für fast alle Sportarten begeistern, nur Curling und Tennis seien nicht so ihr Ding. Neben der Akrobatik fährt sie auch täglich mit dem Fahrrad zur Schule. Ansonsten gehe die Sekundarschülerin keinen weiteren Hobbys nach, was man ihr bei dem straffen Zeitplan auch nicht verübeln kann.

Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft und Eleganz muss man im Acrogym mitbringen. Bild: PD

Brückenelement ist dem Akrobatik-Trio bestens gelungen

Vor dem Wettkampf hatten die drei Mädchen nur noch eine Stunde Zeit, um sich aufzuwärmen und sich zu dehnen. Während des Wettkampfs ist dem Akrobatik-Trio das Brückenelement wunderbar gelungen, wie die Sportschülerin erzählt. Mit diesem Element macht eine Teilnehmerin am Boden eine Brücke, eine andere Teilnehmerin steht dann auf sie drauf und hält die dritte Teilnehmerin, die sich oberhalb von ihr befindet, mit den Händen fest. Die dreiminütige Choreografie war ein Mix aus Balance und Tempo. Wenn es um Herausforderungen während des Wettkampfs geht, muss Fabia Schloss kurz überlegen. Sie sagt:

«Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber ansonsten hat es keine besonderen Herausforderungen gegeben.»

Was aber herausfordernd für die junge Akrobatin gewesen ist, waren ihre Schmerzen im Oberschenkel. Diese würden sie schon länger begleiten. Und trotz der Schmerzen hat sie es während des Wettkampfs geschafft, strahlend einen Spagat zu machen. Mittlerweile haben sich ihre Schmerzen zwar verbessert, aber ganz weg seien sie noch nicht. Was muss man eigentlich mitbringen, um bei Akrobatik mitmachen zu können? Fabia Schloss sagt:

«Man muss sich bei jedem Element sicher sein. Aber am wichtigsten ist es, an sich selbst zu glauben.»

Aber auch Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft und Eleganz seien bei dieser Sportart nötig. Und wie sieht es mit Leistungsdruck aus? Die 13-Jährige verneint, das gebe es bei diesem Verband nicht.

Dieses Element ist dem Akrobatik-Trio wunderbar gelungen. Bild: PD

Vom Cheerleading bis zur Akrobatik

Im zarten Alter von vier Jahren hat Fabia Schloss schon ihre Faszination für Sport entdeckt. Damals besuchte sie zwei Jahre lang das Cheerleading. Danach ging sie vier Jahre lang ins Geräteturnen TV Gossau und mit zehn Jahren begeisterte sie sich für die Akrobatik. Auch im Turnverein Gossau habe es Aufführungen gegeben. Fabia Schloss sagt:

«Ich habe während der Aufführungen fürs Geräteturnen das erste Mal Akrobatik gesehen und es hat mir so sehr gefallen, dass ich mitmachen wollte.»

Weil Fabia Schloss zu diesem Zeitpunkt mit der Schule etwas Mühe hatte, musste sie zuerst ihre Schulnoten verbessern, damit ihre Eltern ihr erlaubten, bei Akrobatik mitzumachen. Denn der Zeitaufwand der Trainings sei im Akrobatik grösser als im Geräteturnen. Ihre Schulnoten haben sich verbessert und sie durfte vom Geräteturnen in Akrobatik wechseln.

Wenn es um die Zukunft geht, hat sich die junge Akrobatin schon viel Gedanken dazu gemacht. Ursprünglich wollte sie einmal Sportlehrerin werden. Das hat sich mittlerweile geändert und sie möchte Velomechanikerin werden. Als kleines Mädchen war sie vom Trämlifahre begeistert und wollte Tramfahrerin werden. Ob sich ihre Berufswünsche in den nächsten Jahren noch mal ändern werden, bleibt aber noch offen.