Spitalverbund trennt sich von Chefärztin der Frauenklinik Jürgen Lerner, Leitender Arzt SVAR übernimmt die ad interim Leitung der Frauenklinik im Spital Herisau. Der Spitalverbund gibt die Trennung von der bisheringen Chefärztin bekannt.

Am Spital Herisau gibt es einen Personalwechsel auf höchster Stufe. Bild: Ralph Ribi

Unterschiedliche Auffassungen in der Führung der Frauenklinik am Spital Herisau haben im September 2018 dazu geführt, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung entschieden haben, die Probleme und offenen Fragen zu klären. Der Bericht zur durchgeführten Untersuchung bestätigt die Führungsprobleme, heisst es in einer Medienmitteilung. Das Arbeitsverhältnis mit Frau Lewandowski werde beendet.

Die Frauenklinik im Spital Herisau wird ad interim durch Jürgen Lerner geführt. Lerner ist bereits seit über 3,5 Jahren als Leitender Arzt in der Frauenklinik im Spital Herisau tätig. Zusätzlich wird das bestehende Ärzteteam um Jürgen Lerner vorübergehend von Dieter Seitzer unterstützt. Der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe stand in den vergangenen Jahren als Spitalfacharzt immer wieder für die Frauenkliniken des Spitalverbundes im Einsatz. Die Betreuung und Behandlung der Patientinnen ist zu jeder Zeit sichergestellt. Die Chefarztstelle der Frauenklinik Herisau wird so rasch wie möglich neu besetzt. (pd)