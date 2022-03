Spitalpolitik Während der Stabilisierungsphase bis 2024: Spitalverbund AR soll Finanzspritze von 6,9 Millionen Franken erhalten Der Regierungsrat hat am Donnerstag die überarbeitete Eignerstrategie 2022–2024 vorgestellt. Darin gibt es verschiedene Neuerungen. So gibt es neu personalpolitische Zielsetzungen. Der Svar soll in den nächsten drei Jahren ausserordentliche Betriebsbeiträge erhalten.

Ein Ziel in der neuen Eignerstrategie ist die Steigerung der Fallzahlen im Spital Herisau. Bild: Michel Canonica

Yves Noël Balmer ist Ausserrhoder Gesundheitsdirektor. Bild: Michel Canonica

Schliessung des Spitals Heiden, viele personelle Abgänge beim Psychiatrischen Zentrum AR, überraschender Tod des Verwaltungsratspräsidenten: Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) hat ein turbulentes Jahr hinter sich. «Heute steht der Svar aber stabiler da, als in den vergangenen zwei Jahren», sagte Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer am Donnerstag an der Medienorientierung zur Vorstellung des neuen Svar-VR-Präsidenten Andreas Roos. Die strukturellen Probleme liessen sich aber nicht in wenigen Wochen lösen.

Die Regierung strebt die Stabilisierung des Svar in den nächsten drei Jahren an. Für die Zeit von 2022 bis 2024 hat er gestern eine neue Eignerstrategie präsentiert. Die alte, welche fünf Jahre Gültigkeit hatten, war Ende Jahr abgelaufen. Anpassungsbedarf gab es auch, weil per 1. Januar 2019 das Spitalverbundgesetz revidiert und letztes Jahr der Spitalstandort Heiden geschlossen wurde.

Konkretes Ziel zur Personalfluktuation

Der Svar mit dem akutsomatischen Spital und dem psychiatrischen Zentrum in Herisau ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt. Diese befindet sich vollständig im Eigentum des Kantons. Die Eignerstrategie legt die strategischen Ziele des Regierungsrates für den Svar fest, definiert mit dem Spitalverbundgesetz zusammen die Leitplanken für die Unternehmenstätigkeit und ist ein Führungs- und Steuerungsinstrument des Regierungsrates gegenüber dem Verwaltungsrat.

Der Prozess für die Erarbeitung des neuen neunseitigen Dokuments begann im Herbst 2020 und erfolgte unter Einbezug des Verwaltungsrates. Die neue Eignerstrategie enthält strategische Vorgaben zu verschiedenen Bereichen, etwa zu den Immobilien, zur Infrastruktur und zu Kooperationen. Zudem gibt es versorgungspolitische («ambulant vor stationär»), unternehmerische und neu auch personalpolitische Ziele. Auf letzteren Punkt will die Regierung nach eigenen Angaben künftig ein besonderes Augenmerk legen. Konkret muss der Svar Massnahmen ergreifen, wenn die Fluktuationsquote beim Personal in einem Geschäftsjahr 19 Prozent überschreitet. In den vergangenen Jahren lag dieser Wert oft bei über 20 Prozent.

Die Regierung strebt im vorliegenden strategischen Papier darüber hinaus eine Schärfung der Steuerung durch den Eigner und eine verbindlichere Zusammenarbeit mit dem Svar-Verwaltungsrat an. So wird es vier ordentliche Eignergespräche geben, wobei die Standardtraktanden bereits festgelegt wurden.

Kurzfristig keine Gewinnziele mehr

Während der Stabilisierungsphase wird der Kanton dem Svar finanziell unter die Arme greifen. So sind für die Jahre 2022–2024 ausserordentliche Betriebsbeiträge von insgesamt 6,9 Millionen Franken vorgesehen. Zudem hat der Kanton die Spitalliegenschaft in Heiden übernommen, wodurch das Eigenkapital des Svar wieder gestiegen ist. Durch die Verluste der vergangenen Jahre war dieses bedeutend geschrumpft. Ob geplanten Finanzspritzen ausreichen, kann Balmer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Bis 2024, für die Dauer der Gültigkeit der neuen Eignerstrategie, verzichtet die Regierung auf Gewinnvorgaben an den Svar. In der alten Version wurde noch eine EBITA-Marge 8 bis 12 Prozent angestrebt. Dieser Wert soll allerdings mittelfristig wieder erreicht werden. Denn: «Wir wollen einen Spitalverbund, der auf eigenen Beinen steht», betonte Balmer. Ziel bleibt es, dass der Svar eigenwirtschaftlich operiert und die Kapital- und Investitionskosten selbst tragen kann.

Der Regierungsrat setzte die neue Eignerstrategie per 1. März in Kraft. «Mitte 2023 wird sie im Hinblick auf die Strategie ab 2025 evaluiert», sagte Balmer. Dann gehe es auch um die Frage, ob der Svar langfristig selbstständig bleiben könne oder einen starken Kooperationspartner benötige. Zuerst einmal wird nun der Svar-Verwaltungsrat die Auswirkungen der Eignerstrategie analysieren. Er gehe nicht davon aus, dass es zu einem Bruch in der Unternehmensstratege kommen werde, zumal das Papier gemeinsam erarbeitet worden sei, sagte der designierte Svar-Verwaltungsratspräsident Andreas Roos.