Spendenorganisation Tischlein deck dich ‒ Mehr als 80 armutsbetroffene Personen werden durch die Abgabestelle in Speicher unterstützt Das «Tischlein deck dich» verteilt nicht mehr verkaufbare Lebensmittel an bedürftige Personen, so auch in Speicher. Wir erhalten einen Einblick zur Entstehung und momentanen Lage.

So kann eine Produktspende bei «Tischlein deck dich» aussehen. Bild: PD

Bereits seit fünf Jahren ist die Abgabestelle des «Tischlein deck dich» in Speicher in Betrieb. Einmal pro Woche organisiert ein Team aus engagierten Freiwilligen die Lebensmittelabgabe für armutsbetroffene Menschen in der Region. Der Ansatz, eine Abgabestelle zu eröffnen, kann vom Verein «Tischlein deck dich» oder von einer Gemeinde selbst kommen. Mina Dello Buono, Leiterin für Kommunikation bei «Tischlein deck dich», sagt zur Entstehung in Speicher:

«Im Fall von Speicher haben sich engagierte Menschen der Gemeinde an uns gewandt.»

Initiantin in der Mittelländer Gemeinde war Heidi Wüthrich, die nun die Abgabestelle leitet.

Food Waste soll reduziert werden

In der Schweiz werden jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen qualitativ einwandfreie Esswaren weggeworfen. Doch gleichzeitig sind rund acht Prozent der Schweizer Bevölkerung von Armut betroffen. Diese Organisation rettet jährlich über 5000 Tonnen Lebensmittel und verteilt sie an Menschen, die an oder unterhalb der Armutsgrenze leben.

Die Essensspenden kommen zu einem grossen Teil von Grossverteilern, welche durch Überproduktion brauchbare, aber nicht mehr verkaufbare Lebensmittel übrighaben.

Anfang September 2017 eröffnete «Tischlein deck dich» in Speicher ihre 123. Abgabestelle. Die Verteilung der Lebensmittel wird von einem zwölfköpfigen Freiwilligenteam unter der Leitung von Heidi Wüthrich durchgeführt:

«Mit unserem Engagement setzen wir aktiv ein Zeichen gegen Food Waste.»

Seit der Eröffnung der Abgabestelle in Speicher wurden über 43 Tonnen Lebensmittel erfolgreich vor der Mülltonne gerettet. Diese Menge entspricht einem Wert von mehr als 258'000 Schweizer Franken. Das Retten von Lebensmitteln ist für Wüthrich ein Schwerpunkt:

«Wir hinterfragen nicht, wer bei uns bezieht, unser Ziel ist es, Nahrungsmittel zu retten.»

Beziehen der Produkte

Wer bei «Tischlein deck dich» Lebensmittel beziehen möchte, bezahlt pro Einkauf einen symbolischen Franken und weist sich mit einer Kundenkarte aus. Diese wird vom katholischen und reformierten Pfarramt ausgestellt. Die Abgabestelle funktioniert wie ein temporärer Laden, der jeden Freitag zwischen 9.30 und 10.30 geöffnet ist. In Speicher wird die Lebensmittelabgabe in den Räumlichkeiten des reformierten Kirchgemeindehauses organisiert, die dem Verein kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Damit eine Einrichtung als Verteilstelle genutzt werden kann, muss sie laut Heidi Wüthrich mehrere Anforderungen erfüllen:

«Es muss sicher einen Warteraum, eine Küche und Toilette sowie Kühlanlagen haben.»

Mit der Lebensmittelhilfe, die in Speicher geleistet wird, werden mehr als 80 armutsbetroffene Personen der Region erreicht. Hauptsächlich besucht wird die Abgabestelle von Working Poor, Familien, Alleinerziehenden und Menschen, die Sozialhilfe, Invalidenrente oder Ergänzungsleistungen beziehen. Das Sortiment besteht ausschliesslich aus Lebensmitteln, die von Produktspendern zur Verfügung gestellt werden. Es werden keine zusätzlichen Produkte zur Gestaltung des Sortiments dazugekauft. Direkt vor Ort werden aber, gemäss Wüthrich, gerne noch Äpfel vom Bauernhof oder Brot von der lokalen Bäckerei entgegengenommen. Das Angebot wechselt immer, was also schlussendlich genau in die Einkaufstasche kommt, bleibt jedes Mal eine Überraschung.

Für neue Produktspenden in Speicher ist Heidi Wüthrich Ansprechperson.

Einfluss der momentanen Lage

Ob durch die momentane Energiekrise ein grösserer Andrang auf die Stelle entstehen wird, lässt sich laut Dello Buono nicht voraussagen. Sie geht aber davon aus, dass die Personen mit einem sowieso schon tiefen Budget, am meisten von den Teuerungen betroffen sein werden.

Nach Dello Buono haben die Sozialfachstellen, welche die Kundenkarten ausstellen, seit Beginn des Krieges ein Wachstum an ukrainischen Flüchtlingen bemerkt. «Tischlein deck dich» halte nicht fest, wer genau Produkte bei ihnen bezieht, deshalb liessen sich keine Zahlen nennen.