Spektakel im Alpstein Den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten in die Augen schauen: Das ist die Flugschau am Hohen Kasten Aviatikfans pilgern für einmal ins Appenzellerland: Am 27. und 28. Mai findet erstmals eine Airshow beim Hohen Kasten statt. In Aktion zu sehen sind nostalgische und moderne Flugzeuge und Staffeln.

Die Junkers F-13, die kleine Schwester der «Tante Ju», ist eines der Highlights der Flugshow auf dem Hohen Kasten. Bild: Philipp Prinzing

«Wir haben uns vom Flugtag auf dem Kronberg inspirieren lassen, der 1985 stattfand und 3000 Zuschauer angelockt hat», sagt Martin Ebneter, Geschäftsführer der Luftseilbahn Hoher Kasten. Er hat die höchstgelegene zivile Flugshow der Schweiz zusammen mit dem Fliegermuseum Altenrhein organisiert. Dafür musste eine Bewilligung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eingeholt werden, wie Ebneter erklärt.

«Nötig war auch die Zustimmung der Stadt Altstätten und des Kantons St.Gallen für den Event am Boden.»

Gleitschirmflüge seien am Alp Sigel und am Hohen Kasten wegen des Anlasses eingeschränkt, sagt Ebneter. «Die Gleitschirmflugschulen und die Fluggemeinschaft Alpstein sind uns mit viel Verständnis entgegengekommen.»

Martin Ebneter, Geschäftsführer Luftseilbahn Hoher Kasten Bild: PD

Das Besondere an einer Flugshow in den Bergen sei, dass sich die Zuschauer auf 1794 Meter über Meer befinden und somit auf Augenhöhe mit den Piloten sind, sagt Martin Ebneter. Er erwartet 1500 bis 2000 Zuschauer am Anlass. «Ganz genau können wir das nicht sagen, da einige Leute das Spektakel wohl vom Kamor oder dem Alp Sigel aus beobachten werden.» Der Europa-Rundweg auf dem Hohen Kasten biete sich aber als Aussichtspunkt besonders an, da die Airshow auf der Rheintaler Seite des Gipfels stattfinden wird, so Ebneter.

«Die Betonbrüstungen eignen sich als Sitzgelegenheiten. Zusätzlich stellen wir unsere Terrassenbestuhlung und Picknickmatten zur Verfügung.»

Wer sich einen Sitzplatz im Drehrestaurant sichern möchte, sollte frühzeitig reservieren.

Zwei Vorstellungen pro Tag

Es werden pro Tag zwei Programme gezeigt. Am Morgen lautet das Motto der Flugshow: «Vom nostalgischen Doppeldecker bis zur modernen Turbine Legend». Am Nachmittag heisst es: «Von der Junkers F-13 bis zum PC-7 Subito Team». An den beiden Tagen zu sehen ist die Flotte des Fliegermuseums Altenrhein, deren Oldtimer-Flugzeuge sich in flugfähigem Zustand befinden und regelmässig für Vorführungen eingesetzt werden. Zum Bestand gehören eine Boeing E-75 Stearman, die Pilatus P-3 oder die Dornier DO-27. Für Spektakel in der Luft sorgt das Pilatus PC-7-Subito-Team. Kunstflieger der Flugschule Basel und diverse Doppeldecker-Flugzeuge werden ihre Flugkünste zeigen und auch eine DC-3 der ehemaligen Swissair wird ihre Runden drehen. Highlight dürfte der Flieger der Junkers Flugzeugwerke AG werden. Die F-13 ist die kleine Schwester der als «Tante Ju» bekannten Ju-52, Sie wird vom Unternehmen aus Altenrhein aktuell als moderne Version des legendären Oldtimers gebaut, so Ebenter. «Wir hoffen, dass die neue Ju-52 im Rahmen einer zukünftigen Airshow einmal auf dem Kasten präsentiert wird.»

Teilnehmende Flieger an der Airshow Hoher Kasten 2022

Exklusive «Early Bird»-Bergfahrten auf den Hohen Kasten finden ab 7 Uhr statt. Ab 8 Uhr startet der normale Fahrplan. Die «Early Bird»-Tickets müssen vorgängig reserviert werden. Als Verschiebedatum bei Schlechtwetter ist der Sonntag, 29. Mai, vorgesehen.