Wachstumsgemeinde Speicher rechnet mit Wachstum von rund 30 Einwohnern jährlich: Bürgerschaft will aber gar kein solch grosses Wachstum Speicher rechnet mit einem höheren Wachstum pro Jahr als die übrigen Ausserrhoder Gemeinden. Das wird nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern im Dorf geschätzt.

Die Gemeinde Speicher gilt als attraktive Wohngemeinde und hat dementsprechend viele Zuzügerinnen und Zuzüger. Bild: APZ

Eigentlich waren es Themen, bei welchen nicht mit Widerstand zu rechnen gewesen war. Am Dienstagabend wurde im Buchensaal in Speicher über den Stand der Sanierungsarbeiten im Hallenbad, über den Architekturwettbewerb für die Überbauung Areal Buchen und über den Richtplan informiert. Letzterer kam von der Vorprüfung durch den Kanton zurück. Die Bevölkerung ist bis Ende Oktober zur Mitwirkung aufgerufen.

Problem nur: Der Kanton hat Speicher als Wachstumsgemeinde mit Zentrumsfunktion festgelegt. Gemeindepräsident Paul König kündigte im vergangenen Gemeindeblatt ein Wachstum von 0,75 Prozent pro Jahr an. Das ist deutlich mehr, als in den übrigen Ausserrhoder Wachstumsgemeinden mit 0,54 Prozent prognostiziert wird. Und das führte zu kritischen Stimmen im Buchensaal. Warum wird ein solch hohes Wachstum angestrebt? Warum beschränkt die Gemeinde das Wachstum nicht? Und warum wird die Bevölkerung in die Frage, wie viel Wachstum angestrebt wird, nicht miteinbezogen?

Baulandreserven nicht ausgeschöpft

König machte deutlich, dass die Gemeinde selbst keinen Einfluss auf das Wachstum habe. «Wachstum resultiert aus der Summe aller Faktoren, welche Speicher attraktiv macht.» Eine explizite Beschränkung zusätzlicher Bewohnerinnen und Bewohner sei gesetzeswidrig und somit nicht durchsetzbar. Und ein Miteinbezug der Bevölkerung zur Wachstumsfrage sei ohnehin nur indirekt über einen Workshop zum Leitbild der Gemeinde möglich. Aber warum rechnet man überhaupt mit einem solch hohen Wachstum? König: «Es nützt nichts, theoretische Grössen zu verfolgen und dann blind in einen Engpass zu geraten.» Darum sei es sinnvoll, auch mal mit «Extremannahmen» zu rechnen.

Problematisch sei dieses relativ hohe Wachstum ohnehin nicht, so König weiter. Die bestehenden Bauzonen seien aktuell nicht ausgeschöpft. Sollte dies der Fall sein, bliebe immer noch, die bestehenden besser zu nutzen, Massnahmen zur inneren Verdichtung zu veranlassen und Baulücken auszumerzen. Das wäre aber mit dem prognostizierten Wachstum erst ab 2030 der Fall.

Der Richtplan ist ab sofort im dritten Stock des Gemeindehauses oder über die E-Mitwirkungsplattform einsehbar. Zudem plant die Gemeinde Fragestunden im Gemeindehaus wie auch in der Speicherschwendi. Deren Daten sind auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.