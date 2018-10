Spatenstich für Hängebrücke: In wenigen Wochen sind die beiden Grub verbunden Mit dem heutigen Spatenstich wurde die sechs- bis achtwöchige Bauphase für die Hängebrücke über den Mattenbach eingeläutet. Die 180 Meter lange Brücke soll die beiden Dörfer Grub AR und Grub SG verbinden. Claudio Weder

Gemeinderäte und Gemeinderatsschreiber der Gemeinden Grub AR und Eggersriet beim Spatenstich der Hängebrücke Mattenbach (Bild: Thomas Hary)



Das einzige, was beim heutigen Spatenstich in Grub AR wohl nicht zur freudigen Stimmung der Versammelten passte, war das Wetter. Obwohl – die herbstliche Nässe hatte einen entscheidenden Vorteil: Der Boden leistete nur wenig Widerstand. Die Schaufeln, die von den Gemeinderäten, Gemeinderatsschreibern und Ingenieuren geführt wurden, glitten fast widerstandslos in die feucht-nasse Erde. Dies machte es auch für die Gruber Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker leichter, ihre Ehrenaufgabe zu erfüllen: Ihr wurde kurzerhand das Steuer über den Bagger überlassen, um mit einem Schaufelhieb den ersten Akt in der sechs- bis achtwöchigen Bauphase der neuen Hängebrücke zwischen Grub AR und Grub SG zu vollziehen.

Ein lediglich symbolischer Akt, wie Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet, in seiner Ansprache betont. Denn der heutige Spatenstich sei ein spezieller – im eigentlichen Sinne gebaut werde vorerst noch nichts. Zunächst gehe es darum, die Pfähle und Anker zu setzen. Danach folgen die Betonfundamente, bevor die Seile eingezogen und auf einer Länge von 180 Metern über den Mattenbach gespannt werden, der sowohl die beiden Dörfer Grub AR und Grub SG sowie die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen voneinander abgrenzt.

Was der Regen am heutigen Spatenstich nicht zu trüben vermochte, war die spürbare Freude darüber, dass mit dem Bau der Hängebrücke begonnen werden kann – und zwar noch in diesem Jahr. Bis vor kurzem sah das noch anders aus. Im August war eigentlich alles für die Errichtung der neuen Brücke bereit. Doch eine Beschwerde sorgte dafür, dass sich der Bau, der noch im Spätsommer hätte realisiert werden müssen, verzögerte. Eingereicht wurde diese von der zweitplatzierten Firma, die bei der Vergabe leer ausgegangen war. Wie jedoch vor rund einem Monat bekannt wurde, hat das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt. Das heisst: Der Werkvertrag mit der Firma Seiler AG aus Bönigen konnte trotzdem abgeschlossen werden.

Ein Wermutstropfen bleibt laut Roger Hochreutener dennoch: «Angesichts des Zustupfs, den wir von der St. Galler Kantonalbank erhielten, hätten wir das offizielle Einweihungsfest gerne noch dieses Jahr, im 150. Jubiläumsjahr der Kantonalbank, gefeiert. Doch daraus wird nichts.» Die Feier wird stattdessen im Januar stattfinden – und zwar nicht nur im kleinen Rahmen, wie Hochreutener sagt. Es soll ein Fest für die ganze Bevölkerung werden.