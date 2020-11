SP lehnt den Voranschlag von Heiden ebenfalls ab – aber aus anderen Gründen als die SVP Die Kritik am Voranschlag 2021 und am Gemeinderat von Heiden hält an. Nach der SVP und der Lesegesellschaft Bissau lehnt auch die SP das Budget ab. Sie fordert den Gemeinderat auf, bereits jetzt zu handeln und eine Steuererhöhung vorzunehmen.

In der Gemeinde Heiden ist der Voranschlag 2021 stark umstritten. Bild: PD

Die SP-Ortsgruppe ist laut Medienmitteilung überzeugt, dass der Gemeinderat bereits heute handeln muss, um den Haushalt der Gemeinde Heiden mittelfristig ins Lot zu bringen. «Dazu benötigt es bereits im Jahr 2021 eine Steuererhöhung von 0,3 Einheiten (ca. 1 Million mehr Einnahmen), um die geplanten und von den Stimmberechtigten bereits bewilligten Investitionen zu finanzieren», schreiben die Sozialdemokraten.

Die SP-Ortsgruppe begrüsst ausdrücklich, dass der Gemeinderat auch in schwierigen Zeiten gewillt sei, an notwendigen und innovativen Investitionen festzuhalten. Denn nur so könne sich das Dorf weiterentwickeln und auch in Zukunft seine Attraktivität für die nachfolgende Generation behalten.

«Kontraproduktiv und unausgegoren»

In der Mitteilung schreibt die Ortsgruppe, dass Heiden bisher gute Erfahrungen mit einer flexiblen Steuerpolitik gemacht habe: In Zeiten grosser Investitionen sei für einen befristeten Zeitraum der Steuersatz angehoben worden. «Leider hat sich der Gemeinderat von dieser vorausschauenden Politik verabschiedet», so die SP. Dies, obwohl das vorgestellte Entlastungsprogramm zu keiner nachhaltigen Einsparung führe. Weiter meint die SP:

«Im Gegenteil: Die kurzfristigen Effekte zum Beispiel durch den Verkauf von Immobilien sind mittelfristig kontraproduktiv und die Idee, einen Aufgabenverzicht per Volksabstimmung in die Wege zu leiten, wirkt ziemlich unausgegoren und benötigt viel zu viel Zeit.»

Aus diesen Gründen empfiehlt die SP-Ortspartei den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2021 abzulehnen. Verbunden sei damit die klare Erwartung, dass der Gemeinderat nun endlich mit einer moderaten Steuererhöhung auch die Einnahmeseite stärkt, um so den eigenen politischen Handlungsspielraum aufrechtzuerhalten.

Drohende Überschuldung

Im Vorfeld hatten sie bereits die SVP und Lesegesellschaft Bissau negativ über den Voranschlag geäussert und es wegen drohender Überschuldung zur Ablehnung empfohlen. Knapp dafür sprach sich die CVP aus, bemängelte aber eine fehlende Steuererhöhung. Die FDP sprach sich ebenfalls dafür aus, brachte aber ihre Besorgnis über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde zum Ausdruck. Die Abstimmung findet am 29. November statt. (red/pd)