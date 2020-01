Die Ausserrhoder Sozialdemokraten wollen sich für den Klimaschutz engagieren Die SP AR thematisiert an ihrem Parteitag den Kampf gegen den Klimawandel.

Mathilda Osterwalder, Gabriela Suter und Guido Bürgi (rechts) diskutieren unter der Leitung von Jens Weber den Klima-Marshallplan der SP Schweiz, Bild: Yann Lengacher

Zwei von drei Zielen habe die SP Ausserrhoden im Jahr 2019 erreicht. Das hielt am vergangenen Samstag Jens Weber, der Präsident der Ausserrhoder SP, an deren Parteitag im Casino Herisau fest. Verfehlt haben die Sozialdemokraten ihr Ziel für die nationalen Wahlen im vergangenen Herbst. Die SP stellte keine Kandidatur, mit dem Ziel, dass die FDP den Sitz von SVP-Vertreter David Zuberbühler gewinnt. Letztlich schaffte Zuberbühler die Wiederwahl. «Es waren nur wenige Stimmen, die eine neue Vertretung in Bern gebracht hätte. Fazit: Ziel nicht erreicht», konstatierte Weber.

Zufrieden zeigte er sich mit den Ergebnissen der Kantonsratswahlen. Trotz des Verlusts eines Fraktionssitzes zählte Weber seine Partei aufgrund der Sitzverschiebungen zu den Siegerinnen der Kantonsratswahlen.

Regierungsrat Yves Noël Balmer erwartet Kritik

Als zweites erreichtes Ziel klassifizierte Weber die Verteidigung des SP-Sitzes im Regierungsrat, den seit vergangenem Februar Yves Noël Balmer besetzt. Letzterer äusserte in einer Rede Erwartungen an seine Partei. «Ich wünsche mir eine SP, welche mir als ihr Vertreter in der Regierung Kritik und Anliegen entgegenbringt», sagte Balmer unter anderem.

Neu in den Vorstand wählten die Parteimitglieder den Herisauer Ralph Hubmann. Die Nachfolge des zurücktretenden Kassier John Carbain tritt Andreas Ennulat von der SP Vorderland an. Ihn hat der Vorstand ernannt. Im Hinblick auf die zwei nationalen Abstimmungen vom 9. Februar fasste die SP Ausserrhoden zweimal die Ja-Parole. Abgestimmt wird über die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» des Mieterverbands und das Referendum zum Verbot von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung.

Für 2020 setzt die SP Ausserrhoden drei Schwerpunkte. In seinem Ausblick auf das Jahr sagte Parteipräsident Weber, dass seine Partei die Totalrevision der kantonalen Verfassung als basisdemokratischen Prozess innerhalb der Partei vollziehen wolle. Die Partei werde zudem ihr Themen-Schwerpunkte-Programm überarbeiten und «sich aktiv an der Bewältigung der Klimakrise beteiligen».

Grün sein, um rot zu werden

Der Klimawandel war denn auch der thematische Schwerpunkt des Parteitags. «Grün muss man sein, damit man richtig rot werden kann», sagte Weber in seiner Eröffnungsrede. Die als Gastrednerin agierende Aargauer Nationalrätin Gabriela Suter stellte «Klima-Marshallplan» der SP Schweiz vor. Dieser sieht vor, dass das Primärziel des Pariser Klima-Abkommen, also einen Netto-Null-CO2-Ausstoss der Schweiz bis 2050 mittels Investitionen in nachhaltige Energien realisiert wird. Nach ihren Ausführungen diskutierte Suter mit Dieter Bürgi, Co-Präsident des WWF Appenzell und Mathilda Osterwalder, Mitglied der Klimabewegung über den vorgestellten Klima-Marshallplan. Obwohl sich die Diskutierenden einig waren, dass in Sachen Klima Handlungsbedarf besteht, gab es auch inhaltliche Differenzen: Während Guido Bürgi sagte, dass er als WWF-Vertreter Windräder, die allenfalls Tiere bedrohen nicht unterstützen könne, betonte Kantonsschülerin Osterwalder die Dringlichkeit von Massnahmen. Sie hofft auf eine Erreichung des Netto-Null-Zieles bis 2030. «Der Klimawandel betrifft meine Generation direkt und nicht erst unsere Kinder», sagte Osterwalder.