Soziales Verein Säntisblick Herisau: Sandra Nater übernimmt Gesamtleitung Die Institution, welche sozial-psychiatrische Dienstleistungen anbietet, hat eine kritische Zeit hinter sich und wurde in den vergangenen zwei Jahren wiederaufgebaut. Nun übernimmt mit Sandra Nater eine in Herisau bekannte Persönlichkeit das Ruder.

Hanspeter Kühne übergibt per 1. Januar 2022 die Gesamtleitung des Vereins Säntisblick an Sandra Nater. Bild: rak

Sandra Nater übernimmt per 1. Januar 2022 die Gesamtleitung des Vereins Säntisblick. Dass dieser Verein heute Bestand hat, ist unter anderem dem heutigen Gesamtleiter Hanspeter Kühne zu verdanken. Vor zwei Jahren sprang er in die Bresche, als der Verein Säntisblick vor dem Ruin stand. Der ehemalige Gesamtleiter schied wegen eines Burn-outs aus dem Berufsleben aus. Rechnungen wurden nicht verschickt, Löhne entsprechend nicht gezahlt. Kühne, der zuvor bereits andere Institutionen aus Krisensituationen geführt hatte, brachte das «Schiff» Säntisblick, wie er den Verein gerne bezeichnet, aus der Schräglage und wieder auf den richtigen Kurs.

Nach der Übergangslösung soll eine dauerhafte her

Als der damals beinahe 65-Jährige 2019 die Gesamtleitung übernommen hatte, sei für ihn bereits klar gewesen, dass dies nur eine Übergangslösung sein sollte. «Ich habe es gern getan und freue mich, dass ich helfen konnte. Ich möchte nun, wenn auch einige Jahre später als geplant, meine Pension geniessen können», so Kühne.

Kühne war es, der Gemeinderätin Sandra Nater per Mail auf die neu zu besetzende Stelle hingewiesen hatte. Aufmerksam auf sie wurde er durch ihren Wahlkampf für das Herisauer Gemeindepräsidium. «Sandra Nater kommt wie ich aus der Finanzbranche. Das ist für diese Stelle wichtig. Dass sie jahrelang das Ressort Soziales der Gemeinde Herisau führte, ist ebenfalls ein grosser Vorteil», erklärt Kühne.

Säntisblick war bereits bekannt

Sandra Nater kannte den Verein Säntisblick bereits aus der erwähnten Tätigkeit. Nach der Kündigung ihrer langjährigen Stelle als Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums Stein sei sie auf der Suche nach etwas Neuem gewesen. Dass es sich bei der neuen Stelle um die Gesamtleitung einer sozialen Institution handle, sei Zufall gewesen. «Ich wollte wegen der Abwechslung keine Stelle mehr im aktuellen Bereich. Das Anforderungsprofil meiner künftigen Tätigkeit deckt sich mit meinen Grundfähigkeiten und ich freue mich riesig über die neue Herausforderung und auf das neue Team», erklärt Nater. Sie wird die Stelle in einem 60-Prozent-Pensum neben ihrem 30-Prozent-Pensum als Gemeinderätin ausüben. Seit diesem Frühling ist Sandra Nater für das Ressort Hochbau und Ortsplanung zuständig. Somit entstünde auch kein Interessenskonflikt mit ihrer neuen Aufgabe.

Dreierteam an der Spitze

In ihrer neuen Tätigkeit wird Nater gemeinsam mit den beiden Leiterinnen der Bereiche Wohnen und Tagesstrukturen, Diana Studer und Doris Bloch, die Geschäftsleitung des Vereins bilden.

Die Institution führt vielfältige sozial-psychiatrische Angebote in den Bereichen Wohnen, Tagesstrukturen, Arbeit, Abklärungen, Ausbildungen und Beratung. In diesem Kontext bietet der Verein professionelle Beziehungsbetreuung sowie Abklärungs-, Ausbildungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Angebote richten sich vor allem an Jugendliche. Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, weniger betreut oder selbstständig wohnen, arbeiten und Beziehungen gestalten zu können, erhalten durch diese Angebote professionelle und individuelle Unterstützung und Begleitung.