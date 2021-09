Soziale Lage Kritik am Sozialbericht: Ausserrhoder Kantonsrat vermisst politische Würdigung Verschiedene Aspekte am ersten Ausserrhoder Sozialbericht geben im Kantonsrat zu reden.

Mehrere Kantonsratsfraktionen sehen in Ausserrhoden Handlungsbedarf bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Bild: Oliver Menge

«Informativ», «aussagekräftig», «umfassend»: Grundsätzlich ist der erste Ausserrhoder Sozialbericht am Montag im Kantonsrat in Waldstatt positiv aufgenommen worden. Das Dokument hat 100000 Franken gekostet und zeigt auf 100 Seiten auf, wie es der Bevölkerung im Kanton wirtschaftlich geht. Am Bericht gab es auch Kritik. So vermisste beispielsweise Mathias Steinhauer (Mitte/EVP, Herisau) als Sprecher der Kommission Gesundheit und Soziales eine Benennung der Brennpunkte und Handlungsfelder durch den Regierungsrat. Er sei zudem erstaunt, dass die Genderfrage höchstens zwischen den Zeilen thematisiert werden, sagte Steinhauer.

Handlungsbedarf sehen die vorbereitende Kommission und mehrere Fraktionen bei den Schwelleneffekten in den Bereichen bedarfsabhängige Sozialleistungen und wirtschaftliche Sozialhilfe. Solche entstehen, wenn trotz steigender Nettoeinkommen das frei verfügbare Einkommen sinkt. Dadurch lohnt sich Arbeit bis zu einem gewissen Einkommen nicht. Die Mitte/EVP-Fraktion forderte den Regierungsrat auf, hier aktiv zu werden. Gemäss deren Sprecher Balz Ruprecht (Herisau) fehlt abgesehen davon im Bericht ein Vergleich mit anderen Kantonen. Die SP-Fraktion wiederum nahm mit «Befriedigung» von diesem Kenntnis. Der Sozialbericht decke die wichtigsten Aspekte ab, sagte SP-Fraktionssprecherin Judith Egger (Speicher). Die fehlende politische Wertung erachteten die Sozialdemokraten aber als Mangel.

Keine weiteren Sozialberichte geplant

Die SP sprach sich für eine periodische Berichterstattung aus, ergänzt mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Etwas anderes hoben die Freisinnigen hervor. FDP-Sprecher Matthias Tischhauser (Gais) begrüsste, dass auch wirtschaftliche Aspekte beleuchtet wurden. Hingegen vermisste auch die FDP die politische Würdigung des Berichts durch die Regierung. Entscheidend sei nun, dass auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse strategische Ziele und operative Massnahmen abgeleitet werden, sagte Tischhauser. Diese müssen ins nächste Regierungsprogramm einfliessen. Kritisch zu den Kosten äusserten sich die Parteiunabhängigen. Gabriela Wirth Barben (PU/Speicher) warf die Frage auf, ob es nicht billiger wäre, im Kanton eine Teilzeitstelle für Statistik zu schaffen. Für die SVP-Fraktion stimmen beim Sozialbericht Aufwand und Ertrag nicht. Darüber hinaus seien die Schlussfolgerungen schwammig, kritisierte Peter Alder (SVP, Herisau).

Regierungsrat Yves Noël Balmer wehrte sich gegen Forderungen nach einer regelmässigen Berichterstattung. Dafür gebe es keine gesetzliche Grundlage. Man habe einzig den Auftrag eines Postulats ausgeführt, sagte Balmer. Im Sozialbericht gebe es abgesehen davon keine Erkenntnisse, die nicht schon bekannt gewesen seien.