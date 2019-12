«Sonntag ist für viele ein schlimmer Tag» Silvia Hablützel ist bei der Pro Senectute AR für Gesundheitsförderung und Prävention zuständig. Sie leitet unterschiedliche Angebote, die Senioren die Möglichkeit geben sollen, sich ungezwungen zu treffen. Die diplomierte Pflegefachfrau erlebt in ihrer Arbeit, wie es einsamen Senioren ergeht.

Silvia Hablützel Bild: PD

Silvia Hablützel, weshalb fühlen sich Seniorinnen und Senioren einsam?

Das kann unterschiedliche Gründe haben. Eine plötzliche Scheidung oder Verwitwung kann dazu führen. Es kommt auch darauf an, wie die familiäre Situation der Betroffenen ist. Nicht alle haben Kinder und manchmal wohnen diese nicht mehr in der Umgebung ihrer Eltern. Das andere ist die Einstellung der Senioren. Ein Beziehungsnetz, das sich im Berufsalltag noch selbst ergeben hat, will nach der Pensionierung gepflegt werden. Bei manchen ist nach dem Berufsleben kein soziales Netz vorhanden.

Kümmern sich Familien zu wenig um ihre Angehörigen?

Auch hier kann das sehr unterschiedlich sein. Manchmal haben die Kinder ganz einfach ihren Lebensmittelpunkt in einer anderen Ecke der Schweiz und können nicht viel bei ihren Eltern sein.

Wie akut ist das Einsamkeitsproblem in Appenzell Ausserrhoden?

Wir sehen bei unseren Angeboten, die den Senioren Kontaktmöglichkeiten bieten sollen, dass diese auf ein positives Echo stossen und ein Bedürfnis sind. Ich höre in meinem Alltag immer wieder von Menschen, die sagen, dass sie einsam sind. Besonders der Sonntag ist für viele ein schlimmer Tag.

Weshalb empfinden so viele einsame Menschen den Sonntag als schlimm?

Der Sonntag gilt bei vielen Senioren als Familientag. Da ruft man nicht die Frau Müller von nebenan an. Auch wenn man weiss, dass diese genauso alleinstehend ist. Die Hemmschwelle ist an diesem Tag extrem hoch, die sitzt ganz tief. Dabei sagen mir viele Senioren, dass sie sich an einem Sonntag über ein Telefon freuen würden.