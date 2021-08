Sommerapéro Gewerbeverein Herisau «Heute muss man sich als Betrieb um gute Lernende bemühen»: Gewerbeverein ehrt seinen Berufsnachwuchs Am Donnerstag fanden der traditionelle Sommerapéro des Gewerbevereins Herisau und die damit verbundene Ehrung der besten Lernenden statt. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge müssen sich die Betriebe aktiv um den guten Berufsnachwuchs bemühen, sagte Präsident Ralph Nessensohn.

Zum ersten Mal begrüsste Ralph Nessensohn als Präsident des Gewerbevereins Herisau die Gewerblerinnen und Gewerbler am Sommerapéro im Rosenpark. Im Rahmen des Anlasses werden jeweils auch die besten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger geehrt.

Ralph Nessensohn (rechts) ehrt die beiden Lernenden Steven Coray und Luca Zürcher und überreichte auch dem Lehrmeister ein Geschenk. Bild: rak

Luca Zürcher schloss seine Ausbildung als Kaufmann EFZ bei der TreuhandExperten AG mit einer Note von 5,5 ab. Steven Coray absolvierte das eidgenössische Berufsattest als Logistiker bei der Dreischiibe und wurde mit einer 5,2 benotet. Carole Manser schloss ihre Ausbildung zur Floristin EFZ beim Blumenbinder mit einer Benotung von 5,2 ab. Sie war bei der Feier verhindert. Ralph Nessensohn überreichte Luca Zürcher und Steven, sowohl für sie als auch für ihre Ausbildungsbetriebe, ein Geschenk.

Anschliessend erwähnte Nessensohn, wie wichtig der Nachwuchs für das lokale Gewerbe sei. Aktuell stünden die geburtenschwächsten Jahrgänge vor dem Eintritt in das Berufsleben, was sich in der Anzahl freier Lehrstellen bemerkbar machte. Man müsse das Mindset ändern, erklärte Nessenohn:

«Früher hatte man als Lehrbetrieb die Qual der Wahl. Heute muss man sich als Betrieb um gute Lernende bemühen.»

Um die Lernenden auf die Firmen im Gewerbeverein aufmerksam zu machen, veranstaltet dieser beispielsweise eine Tischmesse oder Besuche in Schulen.

In Gruppen besichtigten die Gewerblerinnen und Gewerbler die Räumlichkeiten der Raiffeisen Filiale Herisau. Bild: rak

Nach der Ehrung und dem Start des Apéros besuchten die Anwesenden in Gruppen die Herisauer Filiale der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland. Diese wurde im vergangenen Jahr renoviert und einem neuen Konzept angepasst. Der Kunde soll sich fühlen, als wäre er bei den Beraterinnen und Beratern der Bank zu Gast. An den Reaktionen der Gewerblerinnen und Gewerbler war zu erkennen, dass das Konzept funktioniert.