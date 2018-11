Schwellbrunn mit "unspektakulärem" Voranschlag Der Voranschlag der Gemeinde Schwellbrunn wurde einstimmig angenommen. Dieser sieht einen Ertragsüberschuss vor. Damit soll die Sanierung dr Mehrzweckanlage sichergestellt werden. Astrid Zysset

Gemeindepräsident Hansueli Reutegger erläuterte den Voranschlag 2019. Dieser wurde einstimmig angenommen. (Bild: ASZ)

Als «unspektakulär» bezeichnete Gemeindepräsident Hansueli Reutegger den Voranschlag 2019. Jener weist bei einem Gesamtaufwand von 8,65 Millionen und einem Gesamtertrag von 8,8 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 150 000 Franken aus. Dies entspricht ungefähr 0.2 Steuereinheiten – exakt das angepeilte Ziel des Gemeinderates. Rückblick: 2015 wurde beantragt, den Steuerfuss um 0.2 Einheiten zu erhöhen, um jährlich einen Überschuss zu erwirtschaften, welcher zweckgebunden für die Sanierung der Mehrzweckanlage (MZA) aufgewendet werden soll. Diese ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Und bislang scheint die Strategie des Gemeinderates aufzugehen: In den letzten Jahren konnten die Rückstellungen wie geplant getätigt werden. Und so soll es auch 2019 weitergehen. Hinzu kommen Besserabschlüsse, welche das Eigenkapital ansteigen liessen. Reutegger sprach an der Gemeindeversammlung von vergangenem Freitag im Restaurant Harmonie generell von einer guten Entwicklung in der Gemeinde. Die Abstimmung war dementsprechend schnell vorbei: Die 44 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hiessen den Voranschlag einstimmig gut.

Investitionen 2019 doppelt so hoch wie geplant

Die künftigen Investitionen könnten entspannt angegangen werden. «Aber wir dürfen nicht übermütig werden», mahnte Reutegger. Die MZA-Sanierung kostet 5,4 Millionen Franken. Ein grosser «Lupf» für eine Gemeinde in der Grösse Schwellbrunns. Der Gemeindepräsident sprach denn auch davon, dass man sich bei einer solchen Aufwendung schnell im orangen, wenn nicht gar roten Bereich wiederfinden könne. Hinzu kommen die Abschreibungen, die über die nächsten 30 Jahre jeweils mit 180 000 Franken zu Buche schlagen – was wiederum 0.2 Steuereinheiten entspricht. Und weitere Herausforderungen stehen an: Die steigenden Schülerzahlen seien zwar erfreulich, so Reutegger, hätten aber auch höhere Kosten zur Folge.

Jährlich plant der Gemeinderat Investitionen in der Grössenordnung von 450 000 Franken. Mehr liege angesichts der anberaumten MZA-Sanierung nicht drin. Für das Jahr 2019 sind aber doch Aufwendungen von fast einer Million Franken vorgesehen. Reutegger führte an der Gemeindeversammlung aus, dass dies der Fall sei, da 2018 einige der geplanten Investitionen nicht hätten durchgeführt werden können. Diese werden nun nachgeholt. Es sei verantwortbar, eine Investitionstätigkeit 2019 in dieser Höhe vorzunehmen, so der Gemeindepräsident weiter. Er wagte auch einen Blick in das aktuelle Rechnungsjahr: Gemäss der Zahlen per Ende Oktober könne davon ausgegangen werden, dass der budgetierte Ertragsüberschuss erreicht wird.